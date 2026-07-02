Pappila sääsuojattu, kattotiiliä saatavana ★

Pappilan sääsuojaus alkoi viikko sitten. Tuusulasta tullut 40-metrinen nosturi laitteli katon päälle 7 kappaletta 350-kiloista elementtiä, jotka ensin pihalla kasattiin. Pressukatto ulottuu osittain myös seinälle, joten remonttia pääsee jatkamaan säästä riippumatta.

Pappilassa oli iso ala suojattavana: katolla on pinta-alaa noin 400 neliötä. Sauli Kivinen työmaalla Alaosan kivilatomukset on aikanaan taiten tehty. Niiden saumaukset uusitaan remontissa. Olli Mäkelä ja Henri Kylmäperä Lahden Rakentavasta olivat seuraamassa nosto-operaatiota.

– Ensin otetaan tiilet pois, sitten huopa ja lopulta päreet, sanoo padasjokelainen Sauli Kivinen.

– Tilalle tulee myös 3 kerrosta: ensin vaneri, sitten huopa ja konesaumapelti. Samantyylinen kuin on viereisessä Pikkupappilassa.

Kattotiilet, jotka ovat vielä ihan käyttökuntoisia, saa hakea ilmaiseksi pois työmaalta noin viikon kuluttua. Ullakolta imettiin pois sata tonnia hiekkaa. Se on toiminut 191-vuotiaassa talossa sekä eristeenä että palosuojana.

Oli korkea aika korjata

Hirsiä on jouduttu uusimaan etenkin ikkunoiden alta. Se ei tullut urakoitsijalle yllätyksenä.

– Korkea aika tehdä remontti, jos talolla meinaa vielä tehdä jotakin,

toteaa Olli Mäkelä Lahden Rakentava Oy:stä.Sisäpuolen työt etenevät samalla koko ajan. Pappila saa uudet lattiat, uudet seinäkoolaukset ja uudet alakatot. Sen jälkeen päästään kalustamaan ja laittamaan uusia ovia. Ikkunoita ei uusita, vaan entisöidään.

Pihanpuolen sisäänkäynti puretaan ja siihen tulee invahissi. Takapäätyyn rakennetaan katettu 20-neliöinen terassi. Uudelta parkkipaikalta tulee sinne polku.

Pappila työllistää muitakin padasjokelaisia. Petri Pykälistö tekee maansiirtoa, Lehmussaari korjaa purkujätteet, sähköt tekee paikallinen Hämeen Sähköasennus ja putket Lahden Putkihuolto, joka on Padasjoella nykyisin asuvan Marko Suppulan yritys.

– Paikallisia on haluttu mukaan mahdollisimman paljon.

Lattiaa purettaessa ja pohjaa siivotessa löytyi talon alta hiiltä, mikä paljastaa että Pappila on rakennettu aikanaan palaneen edeltäjänsä paikalle. Tulisijat ja savupiiput puretaan kaikki.