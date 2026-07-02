Sahtimarkkinoilla taas tavataan lauantaina

Padasjoen suurin tapahtuma on vuodesta toiseen kerännyt lomalaiset kirkonkylän keskustaan tuttuja tapaamaan. Ohessa voi tehdä toriostoksia ja nauttia ohjelmasta.

Markkina-aluetta on tänä vuonna hieman supistettu yhdeltä sivultaan. Keskustien alkupäästä portteja tuodaan nyt lähemmäs keskustaa ja lipunmmyyntipiste tuleekin Riekkotien risteykseen.

Sahtimarkkinoiden erikoisuutena on tänä vuonna kansallispukutuuletus, joka näkyy värikkäänä oheisohjelmanumerona torilavalla.Kansallispukuiset pääsevät maksutta markkina-alueelle ja halukkaat esittäytymään lavalle klo 10.15–10.45.

Kansallispukuesittelyn jälkeen on kaikilla mahdollisuus mennä kuuntelemaan kansallispukuluen­toa läheiselle Olkkarille, jossa Suomen johtava alan asiantuntija Sari Sallila kertoo kansallispuvuista. Padasjoen Nuorisoseuran ja Padasjoki-seuran yhteistyönä toteuttama näytös ja luento aloittaa Padasjoen kansallispuvun 100-vuotisjuhlinnan. Kotiseututalo on markkinapäivänä avoinna samoin kuin kirjasto, molemmissa on kansallispukuteema esillä.

Omaa kansallispukua ryhdyt­tiin puuhamaan Padas­joen Nuorisoseurassa v. 1927.

Kuva kirjastonäyttelystä.

Kari Lehtinen avaa

Markkinaohjelma alkaa perinteisellä avauspuheella klo 10, jolloin lavalle nousee Oras Groupin toimitusjohtaja Kari Lehtinen. Hän on Padasjoella kasvanut ja täällä vapaa-aikaansa viettävä yritysjohtaja ja sijoittaja.

Padasjoen kunnan nuorisoteemaa huomioidaan klo 11.15–11.45, kun torilavalla esiintyy lastenlauluyhtye Musaratas. Asikkalalaisen muusikkotrion ohjelmisto koostuu tutuista lastenlauluista, joita voi laulaa ja leikkiä mukana.

Padasjoen Sahtimestari julkistetaan klo 12 torilavalla. Näin saadaan tietää, kuka edustaa Padasjokea 1.8. Mainiemen sahalla pidettävissä sahdinteon SM-kilpailuissa.

Sahtimestari selville

Avoimeen sahdintekomestaruuskilpailuun on näytteet toimitettava aamuyhdeksään mennessä Yrittäjien toimistolle. Toimiston edustalla Padas­joen Yrittäjien sahtiteltassa on tarjolla maukasta Lammin Sahtia.

Iltapäivällä on rautalankamusiikin vuoro. Pekka Tiilikainen&Beatmakers aloittaa esityksensä klo 12.30, soittaa kolme varttia ja pitää puolen tunnin tauon ennen seuraavaa settiä. Hämeenlinnassa vuonna 1988 perustetun rockyh­tyeen tunnetuimpia kappaleita on Ainutlaatuinen, joka nousi radiohitiksi, mutta myös lukuisat cover­versiot esimerkiksi Hurriganesin klassikoista.

Entiseen tapaan markkinaetkoja juhlitaan Modetissa perjantai-iltana 3.7. paikallisen Midnight Expressin tahtiin ja livemusiikkia on myös markkinapäivänä Modetin teltassa.

Velleri juontaa

Juontajana toimii jo 3. kertaa Veli-Matti ”Velleri” Friman, joka pitää tunnelmaa yllä soittamalla sekä suutaan että haitaria. Sahtimarkkinoita hän pitää merkittävänä tapahtumana, jollaista ei kaikilla paikkakunnilla edes ole.

– Sahtimarkkinat on lunastanut paikkansa. Sinne tullaan vuodesta toiseen tapaamaan vanhoja tuttuja, tietää Friman.

Oheisohjelmana on entiseen tapaan renkaan- ja ketjunheittoa (PadY:n lentopallojaosto) sekä voimailua (kirkonkylän kyläyhdistys ja MTK) Teletalon pihalla. Jos sää suosii, voi alueella kokeilla opastetusti hirrensyöksyä ja halutessaan mittauttaa parhaan suorituksensa. Padasjoen Reserviläiset ovat esillä, samoin Maanpuolustusnaiset. MPK:n teltalla on ekoammuntaa. Lisäksi myynnissä on militariaa.