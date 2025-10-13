Paula Vilen vieraili Padasjoella

Kaikkien tuntema ruutukasvo, Ylen ulkomaantoimittaja Paula Vilen vieraili maanantaina 13.10. vanhassa opinahjossaan Pappilanmäen koululla.

Vilen kertoi oppilaille aloittaneensa toimittajan työt Padasjoen Sanomista ja totesi ”ammatillisen mentorinsa” olevan yleisön joukossa. Paikallislehteä hän muuten lukee yhä edelleen ja käy perheineen Padasjoella, jossa vanhemmat asuvat. ”Mitä enemmän matkustaa, sitä enemmän arvostaa juuriaan”.

Vilenin huikeasta urasta enemmän torstain lehdessä.