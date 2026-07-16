Kellosalmi sai uuden kyläpäällikön

Kellosalmi-Seitniemi-Virmailan kyläyhdistykselle valittiin lauantain 11.7. vuosikokouk­sessa uusi puheenjohtaja, kun vuodesta 2015 kyläpäällikkönä toiminut Kauko Rautiainen vetäytyi tehtävästä. Uusi puheenjohtaja Sanna Vilen on aktiivinen paluumuuttaja, jonka voi tavata kesäsunnuntaisin Enni Idin taiteilijakodilla.

Kauko Rautiainen luovutti puheenjohtajuuden Sanna Vilenille Kellosalmen Siltapuistossa viime lauantaina.

Kyläyhdistyksen hallituksesta jättäytyi kokonaan pois yksi konkari, Mauri Makkonen, ja yli kymmenen vuotta Kellosalmea johtanut Kauko Rautiainen jäi pois johtotehtävästä pelkäksi rivijäseneksi. Uusina hallitukseen valittiin Erja Koponen ja Keijo Neffling, vanhoina jatkavat Tauno Tuominen, Eeva-Riitta Kusmin, Pirjo Tuominen, Lauri Närkki ja Seppo Poikolainen.

Kellosalmen kyläkokous valitsi uudeksi johtajaksi Sanna Vilenin. Hän on ollut kyläyhdistyksen toiminnassa mukana aktiivisesti jo parin vuoden ajan.

Vilen lähti Padasjoelta kirjoitettuaan ylioppilaaksi vuonna 1989. Hänellä oli kukkakauppa Helsingissä, mutta saatuaan sen liiketoiminnan myytyä keväällä, pystyy hän nyt muuttamaan vakituisesti kotipaikkaansa Seitniemelle.

– Aikaisemmin olen ollut täällä vain heinäkuun lomalla.

Vilen on ollut Ennin Idin taiteilijakodilla talkootöissä, myynyt lippuja ja leiponut kahvilatuotteita. Matkailijoita on käynyt kohteessa mukavasti tänäkin kesänä.

Kotikylän raitin hiljeneminen on tietysti surullista, mutta muutoin puitteet ovat erinomaiset. Luonto ja rauha vetoavat Vileniin kuten alueen lukuisiin kausiasukkaisiinkin. Sataman ja Mainiemen alueen elävöityminen ilahduttaa paluumuuttajaa. Päijänne tarjoaa huikeita elämyksiä:

– Olin Kelvenne-melonnassa ja ihailin tyynellä järvellä auringonlaskua Virmailan suunnalla. Vähän myöhemmin rupesi toisesta suunnasta nousemaan mansikkakuu. Siinä olisi ollut moni matkailija haltioissaan.

Vilen on löytänyt muitakin mukavia harrastuksia: hän on ilmoittautunut elokuun Voimaleiriin kuntosalilla ja aikoo käydä talvikaudella uimahallissa.

– Todella hyvät harrastusmahdollisuudet täällä on pieneksi kunnaksi.

Yhdistystoiminnassa Vilen on vielä untuvikko, mutta uuden puheenjohtajan tukena on hyvä, toimelias kyläaktiivien porukka. Kellosalmen yhtenä haasteena on kylätalon puuttuminen: Vilenin nuoruudessa kokoontumispaikkoja oli useita, kun oli tanssilava Sötkö, MTK:n maja ja kyläkoulu.

– Kylätalon puute on iso asia, se vaikuttaa väkisinkin yhteisöllisyyteen. Ja melkein kaikilla muilla kylillä on kenttäkin, mikä meiltä puuttuu myös.

Ennin lausahduksia uusiin T-paitoihin

Kylän matkailukohde, taiteilija Enni Idin kotimökki, on ollut kyläyhdistyksen toiminnan pääpainopisteenä jo pitkään. Taiteilijakoti on tänäkin kesänä avoinna sunnuntai-iltapäivät: lipputulojen lisäksi yhdistyksen kassaa kartuttavat kahvion tulot ja tuotemyynti. Täksi kesäksi tuli kaksi uutta T-paitaa Ennin lausahduksilla varustettuna, minkä lisäksi myynnissä on entiseen tapaan Enni-lippiksiä, kasseja, mukeja, pöytätabletteja, kierrevihkoja, jääkaappimagneetteja, julisteita, postikortteja, huiveja sekä kirja.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu mökin ja kahviorakennuksen ylläpito. Lisäksi kerätään historiatietoja ja kehitetään Enni–tuotteita lapsille. Yhdistys on painattanut Veikko Neuvosen kirjasta ”I.K.Inhan maisematie Padasjoelle” näköispainoksen, jota oli myynnissä kesäjuhlassa.

Kyläyhdistyksen seuraava tapahtuma on teatteriretki. Siltapuistossa ongitaan kilpaa 30.7. Kauden päättää perinteinen puurojuhla Pitokärjessä.

Kylän uimarannassa harvennetaan puustoa, suunnitellaan laavua ja kohennetaan jyrkkää kulkuväylää. Luontopolkukin Kellosalmelta puuttuu.

Uutta on aloitelaatikot, jollaiset on tulossa Kelossille ja kotisivuille. Vuosikokous päätti perustaa myös talkoiden Whats­App-ryhmän. Jäseniä yhdistyksellä on 121.

Kylä- ja turvallisuussuunnitelmat hyväksyttiin. Kyläkyselyssäkin esille tulleena perusongelmana on kaukainen sijainti, avunsaanti kestää kauan. Liikenneturvallisuus parani, kun asfalttitie kirkonkylältä uusittiin vuonna 2019, mutta toisaalta ajonopeudet ovat sen jälkeen kasvaneet.