Puhelin mukaan marjametsään

Marjastuskauden alettua poliisille on tullut useita tehtäviä, joissa marjastajia on joutunut maastossa tavalla tai toisella pulaan.

Poliisi muistuttaa, että on tärkeää kertoa marja- tai sienireissusta läheiselleen. Kerro, minne päin olet menossa, ja milloin suunnittelet palaavasi. Metsään on hyvä saada joku mukaan.

Älypuhelimessa kannattaa olla ladattuna ilmainen 112-sovellus, jonka hätään joutunut voidaan paikantaa. Huolehdi, että puhelimessasi on tarpeeksi akkua, jotta voit soittaa hätänumeroon. Akkua tarvitaan myös paikannukseen.

Mukaan pitää ottaa tarpeeksi juotavaa ja evästä. Poliisi suosittelee laittamaan ylle kirkkaanväriset vaatteet, jotta eksyneen erottaisi helpommin metsästä. Äläkä lähde metsään yötä vasten, vaan aamulla tai päivällä.