Elinvoimakysely 4.8. saakka ★

Padasjoen kunnan elinvoimakysely on juuri auennut netissä. Vastailemaan ehtii 4.8. saakka.

Hankekoordinaattori Tar­ja Veijalainen oli Sahtimarkkinoilla kunnan kojulla mainostamassa kyselyä, joka on kaikkien halukkaiden vastattavissa, myös kausiasukkaiden.

– Paperisen kyselyn voi täyttää kirjastossa, kertoi Veijalainen.

– Kysely pohjautuu kunnanvaltuuston hyväksymään elinvoimaohjelmaan. Tuloksia hyödynnetään elinvoimatoimenpiteiden suunnittelussa.

Kyselyn tavoitteena on kerätä asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden, yrittäjien­ ja muiden Padasjoen kehittämisestä kiinnostuneiden näkemyksiä kunnan elinvoiman vahvuuksista, haasteista ja tulevaisuudesta. Kyselyssä tiedustellaan mm. mitkä tekijät tekevät Padasjoesta houkuttelevan, millaisena näet Padasjoen vuonna 2030, mihin kunnan tulisi panostaa eniten elinvoiman kehittämisessä ja missä kunnan pitäisi parantaa toimintaansa. Kysymyksiä on yhteensä 11.

Elinvoimamission mukaan vuonna 2030 Padasjoen kunta ja ihmiset Padasjoella uskovat tulevaisuuteensa. Painopiste­toimialat pohjautuvat matkailuun, uusiutuvaan ener­giaan­ ja maaseutuelinkeinoi­hin (jat­ko­jalostus ja puu).

Kaikkien vastaajien on mah­dollisuus osallistua Pa­das­joki-tuotteiden arvon­taan.­