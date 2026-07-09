Kaksi kanttoria ja laulava perhe kirkkokonsertissa ★

Anita ja Minja Vuorentausta, Maarit Peltomaa ja Jussi Keltakangas kirkossa 2.7.

Kun kaksi kanttoria ja laulava perhe nousevat yhdessä estradille, arvaa, että jotakin monipuolista on luvassa kuulijalle.

Täysin sydämin kesäillassa -konsertissa Padas­joen kirkossa 2. heinäkuuta musisoivat Hollolan seurakunnan johtava kanttori Jussi Keltakangas ja Hollolan seurakunnan kanttorin virasta eläkkeelle jäänyt pianisti Maarit Peltomaa yhdessä Minja Vuorentaustan ja Anita Vuorentaustan kanssa. Keltakangas ja Vuorentaustat ovat esiintyneet yhdessä useasti, mutta Padasjoella Anita ja hänen tyttärensä Minja musisoivat nyt ensimmäistä kertaa.

Teoksia sitoivat yhteen kesäiset aamut, juhannustunnelmat ja kesäluonto. Ohjelmisto käsitti muutamia uudehkoja hengellisiä lauluja, kuten Pekka Simojoen Aamuruskon siivin ja Petri Laaksosen Kesäaamu, mutta lisäksi kuultiin vanhoja suosikkeja kuten suomalaisen urkurin ja säveltäjän Hjalmar Backmanin (1882–1935) kuuluisa Sunnuntaiaamuna (On kesän kirkas huomen), ukrainalainen kansansävelmä Hiljainen tienoo, hengellisistä lauluistaan tunnetun Mika Piiparisen (1911–1991) Oi katso mikä aamu ja tyyliltään kansallisromantiikkaa edustaneen säveltäjä Lauri Ilmari Ikosen (1888–1966) Juhannus.

Konsertin teoksista neljäsosa oli Oskar Merikantoa, joka kuului 1800- ja 1900-luvun vaihteen keskeisiin musiikkipersoonallisuuksiin ollen suomalaisten kotien kenties tunnetuin säveltäjä. Lauluja Kiitos sulle Jumalani, Soi vienosti murheeni soitto, Kottarainen ja lyriikaltaan konsertin teemaa ja esiintyjäkaartia luonnehtinut Oi kiitos sä Luojani armollinen esitetään aina vain.

Viittomatulkkausta

Lievä kehitysvamma ei ole koskaan pysäyttänyt lahjakasta Minja Vuorentaustaa, joka nuoresta pi­täen konsertoi isänsä ja äitinsä Anitan kanssa. Hän valmistui vuonna 2012 muusikoksi Nastolan taide- ja toimintakeskus Kaarisillasta ja suoritti sen jälkeen klassisen laulun perusasteen kaksoistutkinnon. Nyt hän opiskelee Lahden konservatoriossa laulua Erika Harjukosken johdolla. Minja Vuorentausta hallitsee myös pianon-, huilun- ja harmonikansoiton.

Konsertissa Minja vuorentausta viittoi muun muassa Keltakankaan tulkitsemassa laulussa Kiitos sulle Jumalani. Vuorentausta kertoo opetelleensa suomen viittomakielen vuosien varrella, ja hän on käynyt myös tukiviittomakurssin.

Minjan musikaalisuutta saatiin kuulla esimerkiksi Sulho Rannan (1901–1960) säveltämässä Vain pieni kansanlaulu, jonka sanat ovat runoilija P. Mustapään eli Martti Haavion (1899–1973).

Omia sävellyksiä

Konsertin jalokiviä olivat Minja Vuorentaustan säveltämät valssirytminen Kuutamoyö ja kaksijakoinen, niin ikään valoisia harmonioita huokuva Keväälle, jotka säveltäjä esitti harmonikkaduona Jussi Keltakankaan kanssa. Harmonikat olivat omiaan, sillä niiden yhteissointi kirkon akustiikassa hiveli kuulijan korvia. Teokset liittyvät Vuorentaustan säveltämään ja käsikirjoittamaan musikaaliin Rakkaudelle, joka sai ensi-iltansa Lahdessa 2019. Toivottavasti Minja Vuorentaustan sävelkieltä kuullaan tulevaisuuden konserteissa.

Niin ikään kuultiin klassisia säveltäjiä Tauno Pylkkästä (1918–1980) ja Ahti Sonnista (1914–1984). Pylkkästä kutsuttiin aikoinaan jopa Pohjolan Pucciniksi oopperoidensa sävellystyylin ansiosta. Pylkkäsen yksinlaulu Pastorale laulusarjasta Kuoleman joutsen ja Sonnisen yhtä paatoksellinen Minun sydämeni on valmis kuultiin Jussi Keltakankaan ja pianisti Maarit Peltomaan uhkeana tulkintana.

Konsertin jälkeen laulaja Anita Vuorentausta kertoi olevansa kiitollinen siitä, että kirkkokonserttiin saapui niin paljon yleisöä.