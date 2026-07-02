Padasjokelaista Niemisen Linjat Oy:tä haetaan konkurssiin. Perheyritys on tehnyt linja-autoliikennöintiä Padasjoella ja lähialueilla jo vuodesta 1938. Osakeyhtiöksi yritys rekisteröitiin marraskuussa 1968.
Parhaimmillaan käytössä oli 7 linja-autoa, joiden koot vaihtelivat 9-paikkaisesta pikkubussista aina 58-paikkaiseen suuriin linja-autoihin.
Kun säännöllinen reittiliikenne Lahteen loppui vuonna 2020, työllisti yritys loppuvaiheessa enää pari henkilöä.
Niemisen Linjat konkurssiin
Padasjokelaista Niemisen Linjat Oy:tä haetaan konkurssiin. Perheyritys on tehnyt linja-autoliikennöintiä Padasjoella ja lähialueilla jo vuodesta 1938. Osakeyhtiöksi yritys rekisteröitiin marraskuussa 1968.