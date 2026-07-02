Puutarhoja avoinna 5.7.

Avoimet puutarhat –päivänä sunnuntaina 5.7. on Padasjoella useampi kohde avoinna yleisölle.

Kasiniemessä on klo 12–17 nähtävillä Uuran yhteisön vanha pihapiiri, jossa on myös syötävän metsäpuutarhan alku, taimisto ja yksivuotisten juuresten kasvimaa. Uurassa keskitytään mahdollisimman omakätiseen ja kestävään ruoantuotantoon. Yhteisön jäsenet ostivat paikan vajaat 3 vuotta sitten ja pihatöiden ohessa on kunnostettua vanhaa taloa. Kevään aikana tilalle valmistui metsäpuutarhaan perustuva permakulttuurisuunnitelma, jota puutarhasunnuntaina esitellään. Yhteisö ottaa mieluusti vastaan hyötykasveja.

Toinen kohde on yksityispuutarha Maakeskessä.