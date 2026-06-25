Katuruokaa ja huvipuistomeininkiä Purjeen pihalla

Padasjoelle parkkeeraa kahdeksi päiväksi aivan uudenlainen tapahtuma, Street Food Tour, joka kiertää Suomea tarjoten katuruokaa ja tivolihuvittelua. Katuruokafestivaalia vietetään Kauppapaikka Purjeen piha-alueella 14.–15.7.
Tapahtumapaikalle kokoontuu useita eri yrittäjiä myymään monipuolisia herkkuja. Ruokakojuissa on mm. amerikkalaista barbequeta, savusaunassa palvattua possua, muurinpohjalettuja, latinalaisamerikkalaisia herkkuja, moctaileja, karjalanpiirakoita, pehmytjäätelöitä, paistettuja muikkuja, churroja, lakuja, burgereita…
Oheisohjelmana on elävää musiikkia Idolsista tutun Benjamin Enrothin esittämänä ja Tivoli Huvimylly. StreetHekan kiertue on nyt 6. kesää liikkeellä, yhteensä 22 paikkakunnalla. Tapahtuma on haluttu sijoittaa keskelle viikkoa, jolloin tarjontaa on muutoin vähemmän.