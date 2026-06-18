Koirahyökkäyksestä vammoja ulkoilijalle

Koiranomistaja sai lieviä vammoja käsiinsä puolustautuessaan hyökkäävää koiraa vastaan tänä aamuna kirkonkylällä.

Vaikka vammat sinänsä eivät vaatineet sairaalahoitoa, piti uhrin kuitenkin käydä ottamassa jäykkäkouristusrokotus. Lääkäri määräsi lisäksi antibioottikuurin. Koiran purema on aina otettava vakavasti, koska koiran suussa elää runsaasti bakteereita, jotka voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa amputaatioon johtavan verenmyrkytyksen ja jopa kuoleman. Pian pureman jälkeen otetun antibiootin pitäisi estää pahemmat infektiot.

Ulkoilija oli kävelemässä oman koiransa kanssa Nyystölästä kohti kotia, kun takaa ryntäsi irti päässyt koira kimppuun. Koira oli tempautunut irti omistajansa otteesta. Ulkoilija koetti toisella kädellä pidellä omaa koiraansa suojassa ja samalla torjua hyökkääjää. Rähäkkä kesti tovin, ennen kuin hyökkääjän omistaja ehti paikalle.

– Ihmettelen, miksi toisen koiran omistaja edes lähti tulemaan peräämme, kun oma koiransa kuitenkin alkoi räkyttämisen heti meidät havaittuaan. Jos hän olisi odottanut, että me nopeampina ehdimme alta pois, ei mitään olisi tapahtunut. Koiranomistaja ei myöskään mitenkään pahoitellut tilannetta jälkeenpäin. Onneksi koiralle ei tullut vammoja.