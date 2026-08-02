Hukkunut löytyi Mainiemen rantavedestä

Eloton ihminen löytyi rantavedestä tänään kellon ollessa vain vajaa tunnin yli puolen yön. Pelastuslaitos sai ihmisen pelastaminen vedestä -tehtävän klo 0.07 Padasjoelle osoitteeseen Laivarannantie/Päijänteentie. Paikalle lähti yhteensä 12 pelastusyksikköä Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksilta.
Ystävät olivat löytäneet kadoksissa olleen Mainiemen rantavedestä ja tekivät hälytyksen. Pelastuslaitos ei tiedota asiasta enempää, sillä tiedotusvastuu siirtyi poliisille. Tapausta tutkitaan kuolemansyyntutkintana. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.
Mainiemen sahan ympäristössä pidettiin lauantaina Sahdinvalmistuksen SM-kilpailut.