Puistokävely vie 200-vuotiaan kartanon läpi

Saksalan kartanon puistokierros on kerännyt aina paljon osallistujia. Torstaina 30.7. on jälleen mahdollisuus kuulla kartanon historiasta asukkailta itseltään, kreivi Christian Creutzilta ja sisareltaan Carita Schul­manilta. Viimeksi puistokierros on tehty kaksi vuotta sitten.

Saksala viettää juhlavuottaan, sillä nykyinen päärakennus täyttää tänä vuonna tasan 200 vuotta. Se valmistui 1826. Kartanorakennukseen käytettiin vanhan päärakennuksen hirsiä ja myös lähellä sijainneen Mikkolan ratsutilan hirsiä.

Puistokävelylle osallistujat pääsevät näkemään myös kartanon sisätiloja, sillä takapihalle ja edelleen puiston alueelle siirrytään kartanon läpi. Salissa on esillä mm. puiston perustajan muotokuva.

Creutz-suku on immatrikuloitu Suomen Ritarihuoneeseen kreivillisenä sukuna nro 1. Suku tunnetaan 1400-luvulta lähtien ja on yksi harvoista Suomessa yhä elävistä kreivisuvuista.

Päärakennuksen rakennutti kapteeni Georg Magnus von Fieandt. Lääninagronomi Robert Mauritz von Fieandt perusti 1850-luvulla neljän hehtaarin puistoalueen lampineen, jonka portteja vartioi Krimin sodan aikaiset tykit. Puisto ulottuu Päijänteeseen asti ja rajoittuu yhdeltä sivultaan Kirkkojokeen. Puisto kuuluu Natura2000–suojelualueeseen ja siellä on mm. runsaasti vanhoja jalopuita.

Kartanolle johtavat peltojen halki kulkevat lehtikuusi- ja koivukujanteet. Kirkonkylän kyläyhdistyksen yhdessä kartanon­väen kanssa järjestämä puistokävely lähtee Makasiinimuseolta klo 17: siellä on parkkitilaa niille, jotka tulevat tapahtumaan kauem­paa.