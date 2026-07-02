Love Island -voittaja tulossa jalkapalloturnaukseen ★

Padasjoella on seurattu erityisellä mielenkiinnolla Love Island Suomi –ohjelmaa, jossa Padasjoen oma kasvatti Ilmari Lehtinen lopulta nousi kisan voittoon ja sai rahapalkinnon lisäksi elämänkumppanin. Katsojat äänestivät suosikkiparinsa, joka paljastettiin 26.6.

Lehtinen joutui salaamaan voittoaan yli puolen vuoden ajan.

– En odottanut koko reissulta mitään. Ajattelin, että se varmaan on viikon, parin reissu, mutta kuinkas ollakaan, siinä meni sitten kaksi kuukautta, ihan alusta loppuun asti, kuvailee Lehtinen erikoista ajanjaksoa elämässään.

– Ei ollut mitään yhteyttä ulkomaailmaan, ei puhelimia: jo se oli outo tilanne, ja vielä kun olet suljetussa tilassa vieraiden ihmisten kanssa 24/7. Kaiken kaikkiaan äärimmäisen opettavainen tilanne, ihan eri ihmisenä asteli ulos sieltä kuin mitä oli tullessa.

Love Island Suomen loppuratkaisua jännättiin TV–ruutujen äärellä perjantaina, mutta itse sarja kuvattiin jo viime syksynä, syys-lokakuussa Espanjassa. Lehtinen on siis joutunut salailemaan voittoaan jo yli puolen vuoden ajan.

Parasta Lehtisen mielestä oli tietenkin se, että hän löysi oikean ihmisen elämäänsä. Hän ei lähtenyt pelaamaan mitään pelejä, vaan olemaan oma itsensä.

– En ollut katsonut yhtään kokonaista aiempaa LIS–kautta, vaan pätkiä sieltä täältä, kun muutama kaveri oli käynyt siellä. Nyt ajatusmaailma kääntyi niin, että jälkeenpäin ulkopuolisten mielipiteet ei kiinnostaneet pätkän vertaa. Mitä mun korviin on kantautunut, on ollut pääosin positiivista.

Ohjelman suosiota kertoo jotakin se, että jalkapallon MM–kisat on ollut viime aikojen katsotuinta antia Maikkarilla, mutta heti sen jälkeen kakkosena on listalla Love Island. Ohjelmaan oli otettu useam­pia Ilmarin haukotuksia, mutta niille on hyvä selitys:

– Siellä oli ihan järkyttävän kuuma alkuvaiheessa. Nukkumisesta ei tullut mitään ensimmäiseen kahteen viikkoon, mutta sitten kävin sanomassa tuotantoyhtiön edustajille ja saatiin ilmastointilaitteet kuntoon.

Jenni käynyt jo Padasjoellakin

Lehtiselle tarjoutui jo muutamana vuonna mahdollisuus osallistua suosikkiohjelmaan, mutta silloin hän ulkomailla pelaamassa salibandyä. Nyt työkuviot sai soviteltua niin, että TV–kuvauksissa paloi vuosilomat.

– Kun kerran oli työn puolesta mahdollista, niin päätin, että nyt tai ei koskaan. Vaikka se menisi huonostikin, silti ärsyttäisi myöhemmin enemmän se, ettei käyttänyt tilaisuutta hyväksi. Näin jälkikäteen voi todeta, että se oli varmaan yksi elämäni parhaimmista päätöksistä.

Jenni-rakas on käynyt jo useamman kerran Padasjoella. Talven hän oli entiseen tapaan Levillä ja vasta keväällä pari on päässyt tapailemaan. Yhteyttä on toki pidetty päivittäin.

Ilmari ja Jenni ovat käyneet Padasjoella jo useamman kerran.

Asunut pisimpään Padasjoella

Lehtinen on syntynyt Helsingissä, joskin molemmat vanhemmat ovat Padasjoelta. Perhe asui useam­man vuoden Etiopiassa, kunnes Ilmarin tultua kouluikään palasi Padasjoelle. Vuosikymmenen verran eli suurimman osan elämästään Lehtinen on asunut täällä.

Opiskeltuaan Vierumäellä liikuntaneuvojaksi Lehtinen pelasi Tanskassa, asui Helsingissä vuoden verran ja ollut nyt 5½ vuotta Lahdessa, jossa työskenteli myynnin esimiestehtävissä elektroniikkaliikkeessä.

– Totta kai urheilu on yhä tosi isossa roolissa, mutta ei enää tavoitteellisesti, vaan projektiluontoisesti. Oma salibandyjoukkue on Vierumäellä, Vierumäki Bengalsin kanssa pelasimme liiton sarjoja.

Yksi vuoden pääviikonloppu on jalkapallon kyläturnaus, jossa Lehtinen pääsee näkemään vanhoja kavereita. Padasjoki on muutenkin tärkeä paikka, etenkin kesäaikaan.

Lehtinen muuttaa tällä viikolla Helsinkiin ja joksikin aikaa saman katon alle Jennin kanssa. Jenni on taas talveksi lähdössä pohjoiseen ja Ilmari puolestaan lopetti vakituisen työnsä juuri: elokuussa hän aloittaa media-alan opinnot Laajasalossa.

– Some-hommia pystyy ainakin tekemään opintojen ohessa.

Someseuraajien määrä alkaakin olemaan jo sellainen, että somesta saattaa mahdollisesti olla jo jotakin pientä tuloa luvassa. Tällä viikolla koko kansan seuraama lemmenpari lähtee lomailemaan Kroatiaan ja palaa kotimaahan juuri ennen jalkapalloturnausta, jonka jälkeen on heti Podcast–haastatteluja ja PR–tapahtumia.