Roinaralli tulee taas ★

Salpakierto Oy:n järjestämä Roinaralli-keräyskierros starttaa tänä vuonna 12.5. Lahdesta ja pysähtyy kaikissa toimialueen kunnissa, päättyen 2.7. Asikkalaan. Padasjoella auto on tiistaina 30.6. ja pysäkkeinä silloin Torittu, Auttoinen, kirkonkylä ja Maakeski.

Palvelu on suunnattu etenkin toimialueen asukkaille, joiden ei ole mahdollista kuljettaa jätteitään lajitteluasemalle. Keräysautoihin voi tuoda maksutta kotitalouksien pienet erät (50 kg tai 50 l) vaarallisia jätteitä, isot ja pienet metalliromut sekä kaikenkokoiset kodin sähkölaitteet.

Lajitteluasemilla otetaan ympäri vuoden kotitalouksilta maksutta vastaan vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita ja metalliromua. Kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat mm. maalit, liimat, öljynsuodattimet, öljyt, akut ja loisteputket.