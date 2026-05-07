Jokrates Sahafestille

Lasten ja nuorten teemavuoden kunniaksi Padas­joen Nuorisovaltuusto järjestää maksuttoman konsertin Mainiemen sahalla perjantaina 22.5. Uutuustapahtuman päätähti on artisti Jokrates.

Jokrates eli Joonatan Väisänen on voittanut freestyle-rapin Suomen-mestaruuden vuonna 2019. Ensimmäisen kappaleensa ”Ääliö Meno” hän julkaisi vuonna 2018. Ennen soolouraa hän esiintyi Iha Just Imus –YouTube-triossa. Jokratesilla on platina- ja kultasinglet Rio ja En Haluu Kuolla Helsinkiin.

Ikärajaton ja päihteetön tapahtuma alkaa iltapäivällä, jolloin sahalla on bingoa, kirpputoria, musiikkia yms.