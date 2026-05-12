Kuntaan kiinteistöpäällikön virka

YT-neuvottelut ovat päättyneet Padasjoen kunnassa. Organisaatiorakenne muuttuu kolmijakoisesta kahden palvelualueen malliin ja uusi virka perustetaan kiinteistöpuolelle.

Kunnanhallitus merkitsi maanantaina 11.5. tiedokseen organisaatiomuutoksen. Lopullisen päätöksen tekee kesäkuussa kokoontuva kunnanvaltuusto.

Kuntaan perustetaan kiinteistöpäällikön virka. Teknisen johtajan virka lakkautetaan.

Nykyisellään kunnan toiminta on jaettu hallinnon, sivistyksen ja teknisen toimen toimialoihin. 1.8. alkaen toiminnot hallinto ja tekninen toimi yhdistyvät.

Niinsanotut viranomaispalvelut (rakennustarkastus ja ympäristönsuojelu) sekä rakentamisen ja kunnan infraan liittyvät toiminnot kootaan konsernipalvelualueelle. Konsernipalveluihin kuuluvat hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut, tietohallinto, elinvoima- ja työllisyyspalvelut, rakennustarkastus, ympäristönsuojelu, teknisen toimenpalvelut sekä kiinteistötoimen tukipalvelut.

Osana uudistusta johtamis- ja esihenkilörakenne muutetaan. Uuden kiinteistöpäällikön suorana esihenkilönä toimii hallintojohtaja.

Sivistyspalvelualueeseen kuuluvat entiseen tapaan varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio, kirjasto sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut.

Hakemukset 26.5. mennessä

Kiinteistöpäällikön virka laitettiin välittömästi hakuun.

Kiinteistöpäällikön virka perustetaan 1.8.2026 alkaen toistaiseksi voimassa olevana virkasuhteena. Kiinteistöpäällikkö toimii kiinteistöpalvelujen vastuualueen viranhaltijana ja vastaa kunnan kiinteistö­omaisuudesta.

Tarvittavan koulutuksen ja kokemuksen lisäksi arvostetaan julkishallinnon toimintaympäristön tuntemusta, talousosaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Nykyinen teknisen johtajan virka lakkautetaan erillisellä päätöksellä sen jälkeen, kun organisaatiomuutos on astunut voimaan.