Salpausselkä Geopark jatkaa UNESCO-kohteena

Salpausselkä Geopark on läpäissyt UNESCO:n uudelleenarvioinnin ja säilyttää UNESCO Global Geopark –statuksensa vuoden 2030 alkuun asti. UNESCO:n hallintoneuvosto on juuri vahvistanut päätöksen.
Salpausselkä Geopark on osa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n maailmanlaajuista geologisesti arvokkaiden alueiden verkostoa, johon kuuluu nyt yhteensä 241 aluetta 51 maassa. Suomessa geoparkeja on viisi.
Salpausselkä Geopark hyväksyttiin UNESCO-kohteeksi vuonna 2022. Padasjoki on yksi kuudesta päijäthämäläiskunnasta, jotka muodostavat Salpausselkä Geoparkin. Geopark-alueet arvioidaan uudelleen 4 vuoden välein.
Padasjoella rakentuu Laivarantaan kesäksi uusi matkailuinfo, jonka tilojen myötä geoparkin näkyvyys parantuu. Geoparkviikkoa vietetään 25.5–7.6. Torstaina 4.6. on koko perheen vesiteemainen tapahtuma näyttelyineen Päijännetalolla Vääksyssä. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja maastokäynti Vääksynjoen ankeriasarkulle. Lauantaina 6.6. on Geopark-kävely Kullasvuoressa Geopark-oppaan johdolla ja kahvit Kaunismäen kodalla.