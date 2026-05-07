Salpausselkä Geopark jatkaa UNESCO-kohteena

Salpausselkä Geopark on läpäissyt UNESCO:n uudelleenarvioinnin ja säilyttää UNESCO­ Global Geopark –statuksensa vuoden 2030 alkuun asti. UNESCO:n hallintoneuvosto on juuri vahvistanut päätöksen.

Salpausselkä Geopark on osa YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n maailmanlaajuista geologisesti arvokkaiden alueiden verkostoa, johon kuuluu nyt yhteensä 241 aluetta 51 maassa. Suomessa geoparkeja on viisi.

Salpausselkä Geopark hyväksyttiin UNESCO-kohteeksi vuonna 2022. Padasjoki on yksi kuudesta päijäthämäläiskunnasta, jotka muodostavat Salpaus­selkä Geoparkin. Geopark-alueet arvioidaan uudelleen 4 vuoden välein.

Padasjoella rakentuu Laivarantaan kesäksi uusi matkailuinfo, jonka tilojen myötä geoparkin näkyvyys parantuu. Geopark­viikkoa vietetään 25.5–7.6. Torstaina 4.6. on koko perheen vesiteemainen tapahtuma näyttelyineen Päijännetalolla Vääksyssä. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja ja maastokäynti Vääksynjoen ankeriasarkulle. Lauantaina 6.6. on Geopark-kävely Kullasvuoressa Geopark-oppaan johdolla ja kahvit Kaunis­mäen kodalla.

