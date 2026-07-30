Beckerskan muistoa vaalimaan perustettiin yhdistys ★

Parantajan mökki aiotaan pelastaa yhdistysvoimin

Maankuulun kansanparantajan Heleena Maria Beckerin kulttuuriperintöyhdistys perustettiin 24.7. Beckerskan syntymästä tuli eilen kuluneeksi 181 vuotta.

Padasjoki tunnettiin runsaat sata vuotta sitten parantajamatami Beckerskasta, jonka luokse Hietarantaan tultiin kaukaakin hakemaan apua kadonneen omaisuuden, sairauk­sien tai lemmenhuolien vuoksi. Beckerskan kuoltua 25.3.1928 mökki jäi tyhjilleen pusikon keskelle rapistumaan ja aikansa kuuluisuudesta muistuttaa enää kettingeillä ympäröity hauta Padasjoen hautausmaalla.

Uuden padasjokelaisyhdistyksen aktiivit olivat valmistelleet jo perustamiskokoukseen Beckerskan elämää heijastelevan logon, jossa on tunnuslause: ”Yhden naisen elämä, koko kylän historia”.

Viime vuosina Beckerska on noussut jälleen esille. Kunta on järjestänyt häneen liittyvän tilaisuuden ja tarinankeruun, ja Kotiseututalon näyttelyhuoneista yksi on sisustettu hänen kodikseen. Viime vuonna perustettiin Beckerskan muistoa vaalimaan Facebook-sivusto.

24.7. Padasjoen Sanomiin kokoontui Heleena Maria Beckerin kulttuuriperintöyhdistyksen perustamiskokous. Lehtiyhtiön toimitusjohtaja Heikki Koskinen on yksi niistä kymmenistä osakkaista, jotka omistavat Beckerskan mökkiä tontteineen; hän on halukas luopumaan omistuksestaan. Hajanainen omistajajoukko ei ole tehnyt tontilla mitään, mutta nyt yhdistys voi saada sen vielä pelastettua ja samalla alue siistiytyy.

Padasjoki sai 24.7. uuden yhdistyksen. Perustamisasiakirjaa allekirjoittamassa sulkakynällä Terja Heikkilä vierellään Tuomo Henttu ja puheenjohtaja Päivi Repo.

Mökki heitteillä

Beckerskan kuoleman jälkeen mökki oli välillä asutettuna. Sotien jälkeen siellä majaili mm. evakkoperhe, ja lopulta sitä käytettiin kesämökkinä, mutta paikka on ollut asuttamaton 1980-luvun alkupuolelta asti.

Beckerskan mökki Hietarannantiellä on huonossa kunnossa.

Yhdistyksen perustamisen tärkein lähtökohta onkin ryhtyä pitämään heitteille jätetystä mökistä huolta. Lisäksi yhdistys aikoo huolehtia Beckerskan haudasta, jota on viime vuosina hoitanut hänen sisarensa Vilhelmiinan jälkeläinen.

Kulttuuriperintöyhdistys päätettiin perustaa ja sen säännöt hyväksyttiin. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Beckerskan muistoa sekä edistää häntä koskevaa tutkimusta ja tietoisuutta, koota ja jakaa tietoa suomalaisesta kansanparannuksesta sekä hoitaa Beckerskan perintöä, eritoten hänen asuinrakennustaan. Yhdistys pyrkii hankkimaan huostaansa ja säilyttämään Beckerskan kiinteää ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa kannattajajäseniä ja järjestää rahankeräyksiä.

Hallitukseen valittiin neljä jäsentä, joista puolet Padasjoelta. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Päivi Repo ja varapuheenjohtajaksi Terja Heikkilä, muita jäseniä ovat Tuomo Henttu ja Christian Creutz.

Kokouksen jälkeen yhdistyksen perustajat tekivät kunniakäynnin Beckerskan haudalle. Myös hänen siskonsa haudalle laskettiin luonnonkukkakimppu.

100-vuotisjuhlavuonna näyttely ja tutkimus

Beckerska ei ole vain historiallinen merkkihenkilö Padasjoella, vaan hänen elämäntarinansa on osa paikallista kulttuuriperintöä. Janakkalassa syntynyt parantaja muutti Padasjoel­le 1862. Hänen neljästä lapsestaan kolme kuoli pieninä ja puoliso teki itsemurhan. Vain Ida-tytär kasvoi aikuiseksi ja muutti Helsinkiin.

Maankuulun tietäjän ja parantajan kuolemasta tulee puolentoista vuoden kuluttua täyteen 100 vuotta. Juhlavuonna Padas­joen museotoimi julkaisee Beckerskan elämästä tehdyn tutkimuksen ja järjestää juhlanäyttelyn.



Järjestyksessään toinen Beckerskan aineetonta perintöä kokoava teemapäivä järjestetään 12.8. Kotiseututalolla.