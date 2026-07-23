Lentopallon kesäturnaus käytiin lopulta helteisessä säässä lauantaina 18.7., vaikka varsinaisella vedenpaisumuksella oli ensin peloteltu. Viimevuotinen mestari Ylivoima oli jälleen nimensä veroinen ja hävisi koko päivän aikana yhden ainoan erän.

Ylivoima: Ari Anttilainen (oik.), Pietari Puska (edessä), Kimi Kaustinen, Atte Leppälä, Saku Lassila, Matias Passinen, Emilia Suutari, Dua Aziz, Mylaier Daniil ja Himmat Shiri

Hopeasta käytiin tiukkaakin tiukempi taistelu. Erävoittoja oli seitsemän sekä Katumaisilla että Naistenpojilla, ja koko turnauksen pikkupinnat olivat molemmilla -2. Lopulta mestaruuden ratkaisi keskinäinen ottelu, jonka vei nimiinsä Katumaisten sukujoukkue.

Katumainen: oik. ”general manager” Seppo Törmä; Jari Lehtinen, Jarmo Lehtinen, Juho Lehtinen, Elina Lehtinen, Mika Torvinen, Lauri Härkönen, Henri Törmä, Petja Järviö.

Turnauksen neljäs oli kolmella voitetulla erällä Team Maikkari. Asikkalalaisjoukkue Konnat jätettiin viidenneksi.

Hauskanpitoa ennen kaikkea

Ylivoiman koutsi, padasjokelainen Ari Anttilainen kertoi, että joukkueessa oli sama runko kuin viime vuonna. Kaikki ovat pelanneet vähintäänkin junnusarjoja. Osa on ollut Salpiksessa Anttilaisen valmennettavina.

Loput oli kerännyt Kuortaneen lentopallolukiota käyvä Pietari Puska. Päivän peliporukkaa hän kuvaili keräilyeräksi:

– Suurin osa on Kuortaneelta nykyisiä ja entisiä pelaajia. Lahden suunnalta on myös muutama Salpiksen kasvatti.

Puska kehui Padasjoen turnausta ja pelipaikkaa. Hänelle kesäkisa Pappilanmäellä oli jo kolmas putkeen.

– Kaikki pelasi kaikkia paikkoja ja hauskaa tultiin kuitenkin pitämään. Jokapaikan höyliä löytyy koko rosteri.

Kauempaa tulleet joukkuetoverit olivat tulossa Puskan luo Hollolaan yöksi. Hän on viisi vuotta harrastanut tosimielellä lentopalloa, ennen sitä tuli soitettua 10 vuotta trumpettia ja bassoa, pelattua muita pallolajeja sekä harrastettua VPK:ta, uintia, painia ja tanssiakin.

Ensi kesänä Puska tulee taas turnaukseen, jos vain saa armeijasta lomaa. Intti on nimittäin edessä.

Voittajajoukkueessa pelasi kaksi nuorta naista, jotka suosittelivat lämpimästi muitakin osallistumaan Padasjoen kesäturnaukseen.

– Ihan sikakiva turnaus.­ Kannustus oli hyvää ja meillä oli tosi hauskaa kentällä, vähän väliä sai nauraa. Oli myös kiva vaihdella paikkoja keskenämme. Päästiin itsekin lyömään, vaikkei olla kau­hean pitkiä. Taidettiin tehdä enemmän ässiä kuin joukkueen pojat.

Molemmat pelaavat lentopalloa tosissaan, toinen Kuortaneella ja toinen Kouvolassa. Ammattilaisura kiinnostaa.