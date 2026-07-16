Kesäasukas ohjasi jousiammuntaa Nyystölässä ★

Nyystölän urheilukentällä Harilantie 21:ssä entisen koulun takana seisoo telineissä jousia. Vieressä ovat nuoliviinit, sormi- ja rannesuojat. Kaikki ovat Nyystölän vapaa-ajanasukkaan Anssi Lindqvistin omia varusteita, joita hän on ehtinyt hankkia jo melkoisen arsenaalin.

Ennen Nyystölää Lindqvist on ehtinyt tänä kesänä ohjata padasjokelaisille jousiammuntaa kaksi kertaa: ensin kunnan tyhypäivässä ja sen jälkeen kunnan järjestämällä 11–14-vuotiaiden nelipäiväisellä sporttileirillä, jonka yhtenä lajina oli jousiammunta. Kolmatta eli Nyystölän ohjauskertaa on järjestämässä myös Nyystölän kyläyhdistys.

Anssi Lindqvist opastaa Nyystölän kyläyhdistyksen puheenjohtajaa, Susanna Walleniusta.

Jousiammuntatutustumisissa on käytävä läpi myös teoriaa ja varsinkin turvallisuusasioita. Lindqvistin opissa kokeilijat saavat perusasiat haltuun. Nuoli asetetaan jänteelle vasta ampumaviivalla, muita ei saa jousella osoittaa, kaikki ampuvat samaan aikaan, jousta ei saa laukaista ilman nuolta eikä taivaalle pidä ampua. Jousi on kuitenkin toimiva ase.

Innostusta on ilmassa. Lindqvist mainitsee eri jousityypit, joita ovat muun muassa olympialaisten tähtäinjousi, vaistojousi, jossa ei ole tähtäintä sekä edellä mainittuja teknisempi taljajousi. Lisäksi Suomessa on mahdollista kilpailla perinnejousilla. Nyystölän illassa ammuttiin vaistojousilla.

Ampumassa on sekä aikuisia että lapsia, ja halukkaita kokeilijoita tulee lisää, jolloin illan kokonaiskokeilijamäärä nousee melkein kahteenkymmeneen. Tekniikka tarttuu kokeilijoihin, ja osumat alkavat löytää tiensä kohti taulun keskustaa. Muutama nuoli karkaa taulun asemesta metsänreunaan tai ruohikolle, mutta se kuuluu asiaan ja on tavallista niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin ampujille. Joihinkin ammunnan into näyttää iskevän kovastikin.

Vapaa-ajan asukkaana kymmenen vuotta

Tuusulassa perheineen asuva Anssi Lindqvist on ollut Nyystölän vapaa-ajan asukas jo kymmenen vuotta. Tosin jo sitä ennen Padasjoki tuli tutuksi, sillä Lindqvistin vanhemmat ovat myös pidempiaikaisia Nyystölän kesäasukkaita. Sittemmin muutakin sukua on muuttanut Padasjoelle.

– Vaimoni veli muutti Padasjoelle ja työskenteli muutamia vuosia kunnan it-hommissa. Kuutisen vuotta sitten myös vaimon äiti muutti pitäjään, Lindqvist kertoo.

Nyystölä on muutenkin mieleinen paikka asua ja toimia.

– Nyystölän kyläyhdistyksen kanssa on erinomaisen mukava järjestää asioita, sieltä kun löytyy innokkaita ja aikaansaavia henkilöitä, Lindqvist kehuu.

Padasjoella Lindqvist, joka toimi aikoinaan Tuusulan tennisseuran puheenjohtajana ja valmentajana, veti tenniskursseja vuonna 2016. Jousiammuntaa hän oli kokeillut pariin kertaan yläasteaikoina, mutta vasta pari vuotta sitten jousiammunta vei mukanaan. Nyt Lindqvist kilpailee ja edustaa synnyinkuntansa seuraa, Järvenpään Jousiampujia.

– Ensimmäisen kilpailuni ammuin maaliskuussa 2025 Riihimäellä, hän kertoo.

Tänä kesänä Lindqvist on kisannut jo kuusi kertaa, joista kaksi on ollut kotiseuran omia ja muut neljä virallisia, kansallisia kisoja.

– Kisoissa on hauska käydä, hän myöntää.

Jousiammuntapiirit ovat pienet, ja kilpailuissa saa usein ampua samalla viivalla Suomen parhaiden ampujien kanssa.

Nyystölän kesäpaikan kotipihalla lyhyiden matkojen harjoittelu onnistuu hyvin. Siellä pystyy ampumaan noin 40 metriin.

– Padasjoella olisi hyvät mahdollisuudet jousiammunnan järjestämiseen laajaltikin, esimerkiksi Pappilankoulun tekonurmella silloin, kun kentällä ei ole muiden lajien harjoituksia, Lindqvist toteaa ja otaksuu kiinnostuneita löytyvän.

Jousiammuntakerho Padasjoelle?

Jousiammuntaradan edellytys on että taulun takana on tyhjää tilaa ja pysäytysverkko tai pressu, etteivät nuolet lentäisi pidemmälle maastoon ja katoaisi puskiin.

Jousiammunta harrastuksena sopii kaikenikäisille. Alkuun pääsee helposti, ja perusteet on mahdollista oppia nopeasti. Kilpaurheilutasolla jousiammunta on luonnollisesti mitä vaativinta, vaikka saattaakin näyttää rennolta ulospäin.

– Maaseutupitäjissä urheileminen on joskus haasteellista, koska esimerkiksi joukkuelajeihin tarvitaan tietty määrä pelaajia, eikä heitä välttämättä ole tarpeeksi. Sen sijaan jousiammunta on mahdollista millä porukalla tahansa.

– Jousi on myös metsästysase, ja Padasjoki on metsästysaluetta, jossa on useita metsästysseuroja, Lindqvist lisää.

Jousiammunnassa kaikki ikäryhmät voivat harjoitella samaan aikaan samalla kentällä, vain taulut saattavat olla eri etäisyyksillä. Lapset ampuvat hiukan lyhyempiä matkoja kuin aikuiset, joiden pisimmät matkat ovat ulkona miehille 90 metristä alaspäin ja naisille 70 metristä alaspäin. Ja aina saa kilpailun aikaiseksi jos haluaa, vaikka kahdestaan.

Talvisin harjoitellaan ja kilpaillaan sisätiloissa. Silloin seurojen harjoituspaikkoina toimivat usein koulut ja urheiluhallit. Lindqvist uskoo, että myös Padasjoen koulujen liikuntasaleissa saattaisi järjestyä vapaita vuoroja. Tarvitaan vain 18 metrin matka ja tausta, johon ampua.

Mielessä siintääkin mahdollisuus jousiammuntakerhon perustamisesta Padasjoelle. Pitäjä olisi lajille potentiaalista seutua. Asukkaita on vähän ja lapsia vielä vähemmän, mutta jousiammunta olisi täällä mahdollista, suorastaan lupaava laji.

– Pienet paikkakunnat ovat nuorille huippu-urheiluun potentiaalista kasvumaastoa, Lindqvist uskoo.

Jousiammunta ei ehkä ole suurten massojen harrastus, mutta uusia seuroja on perustettu viime aikoinakin, muun muassa Mänttä-Vilppulaan Art Town Archers ry. Padasjokea lähimpänä olevia jousiammuntaseuroja ovat muun muassa Jousiseura Lahden Vasama, Nuoli-Haukat Hämeenlinnassa, Riihi-Jouset Riihimäellä ja Iitin Jousiampujat.

– Ja onhan jousiammunta laji, jossa voi edetä vaikka olympialaisiin saakka, Lindqvist muistuttaa.