Suurtoripäivä tuo ”pienen kauppahallin” suoraan keskustan sydämeen. Suomen Tapahtumatrio Oy:n järjestämä Suurtoripäivä elvyttää vanhinta kaupan muotoa tuomalla sunnuntaina 19.7. noin 20 eri alojen kauppiasta Padasjoelle.
Keskustori täyttyy värikkäistä myyntikojuista: mukana on pulla- ja leipämyyjä, lettukahvila, kala- ja lihasäilykkeitä, markkinalakua, mattoja, naisten vaatteita, laukkuja, lompakoita, luonnonkosmetiikkaa, teksti t-paitoja, koruja, pölypusseja ja imuritarvikkeita, palviauto, paistettuja muikkuja, kalakukkoja ja piirakoita, käytetyt sähkömopot ja akut niihin, ilmainen silmälasin puhdistus, mukit omilla kuvilla jne.
Suurtori tulee torille 19.7.
Suurtoripäivä tuo ”pienen kauppahallin” suoraan keskustan sydämeen. Suomen Tapahtumatrio Oy:n järjestämä Suurtoripäivä elvyttää vanhinta kaupan muotoa tuomalla sunnuntaina 19.7. noin 20 eri alojen kauppiasta Padasjoelle.