Suurtori tulee torille 19.7.

Suurtoripäivä tuo ”pienen kauppahallin” suoraan keskustan sydämeen. Suomen Tapahtumatrio Oy:n järjestämä Suurtoripäivä elvyttää vanhinta kaupan muotoa tuomalla sunnuntaina 19.7. noin 20 eri alojen kauppiasta Padasjoelle.

Keskustori täyttyy värikkäistä myyntikojuista: mukana on pulla- ja leipämyyjä, lettukahvila, kala- ja lihasäilykkeitä, markkinalakua, mattoja, naisten vaatteita, laukkuja, lompakoita, luonnonkosmetiikkaa, teksti t-paitoja, koruja, pölypusseja ja imuritarvikkeita, palviauto, paistettuja muikkuja, kalakukkoja ja piirakoita, käytetyt sähkömopot ja akut niihin, ilmainen silmälasin puhdistus, mukit omilla kuvilla jne.