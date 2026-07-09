Suunnistajia 77

Lähes 80 kilpailijaa on ilmoittautunut valtakunnalliseen Eläkeliiton suunnistuskilpailuun 16.7.

Padasjoen EL-yhdistys toteuttaa ensimmäisen valtakunnan tason kilpailunsa yhteistyössä Päijät-Rastin kanssa. Järjestelytehtävissä on 15 henkeä.

– Tämä on myös ensimmäinen kilpailu uusitulla Kullasvuoren kartalla, kertoo EL:n paikallispuheenjohtaja Pekka Valtonen, joka toimii kilpailunjohtajana.

– Kullasvuoressa on kuiva, hyvä maasto: vaikka olisi keli minkälainen hyvänsä, ei kura lennä.

Henkilökohtainen kilpailu alkaa klo 11 ja viestilähtö klo 16. Viestijoukkueita on yhteensä 15. Kilpailukeskuksena toimii Kullasvuoren koulu.