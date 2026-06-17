Taruksella maakunnallisesti merkittävä ampumarata ★

Padasjoella sijaitseva Taruksen ampumarata on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi.
Päijät-Hämeen ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma valmistui osaksi maakuntakaavan tausta-aineistoa: maakuntahallitus hyväksyi sen 15.6.
Päijät-Hämeessä toimii 15 ulkoampumarataa, jotka palvelevat laajasti harrastajia, metsästäjiä, reserviläisiä, viranomaisia ja kilpailutoimintaa. Seitsemän ampumarataa esitetään osoitettaviksi maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittävinä. Kyselyn perusteella kehittämistarpeita nähdään erityisesti kapasiteetin lisäämisessä, lajikirjon monipuolistamisessa ja olosuhteiden parantamisessa. Tarukselta puuttuu haulikkoammuntamahdollisuus.
Päijät-Hämeessä on yhteensä 47 000 voimassa olevaa aselupaa ja 15 aktiivista ulkoampumarataa.