Yhdeksäs luokka menestyi pesisturnauksessa ★

Viimeisellä kouluviikolla oli Pappilanmäen koululla pesäpalloturnaus.

Lukuvuoden aikana järjestetään vuosittain vähintään kolme turnausta eri lajeista: jokaisessa turnauksessa luokat pelaavat toisiaan vastaan ja voittanut luokka saa vastaansa henkilökunnan. Usein myös lukiolaiset pelaavat kaikista luokista koottua joukkuetta vastaan.

Päivään mahtui viisi peliä. Ensimmäisessä pelissä toisiaan vastassa olivat 9. ja 7. luokka. Ensimmäinen peli oli varsin tiukka ja päättyi tasapeliin 9–9. Seuraavassa pelissä yhdeksättä luokkaa vastassa oli 8. luokka. Peli päättyi reiluun voittoon yhdeksännen luokan hyväksi numeroin 14–3. Seuraavassa pelissä seitsemättä luokkaa vastaan kahdeksasluokkalaiset kunnostautuivat hienosti ja voittivat pelin lukemin 6–5.

Koko koulun voittajina ysiluokka pääsi pelaamaan henkilökuntaa vastaan. Suuri osa yleisöstä liukeni tässä vaiheessa paikalta viileän ilman ja tihkusateen hätyyttämä. Peli päättyi tasapeliin lukemin 5–5.

Viimeisessä pelissä oli yläkoulu vastaan lukio. Peli oli tasainen, mutta lopulta lukio voitti niukasti pelin päättyessä lopputulokseen 6–5.

– Peleissä oli mielettömän hieno kannustus, muiden virheistä ei valitettu eikä omista manailtu. Myöskään mussutusta ei ollut, kertoo turnauksessa tuomarina toiminut huoltaja.

Oppilaskunnan hallitus myös palkitsi parhaiten kannustaneen luokan, joka oli tällä kertaa yhdeksäsluokka. Seiskakin sai hieman pienemmät karkkipalkinnot hyvästä kannustuksesta.