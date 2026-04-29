Rakkauden saarella sinkku Padasjoelta

Televisiosarja Love Island Suomen uusi kausi alkaa 4.5. ja mukana on padasjokelaisille tuttu Ilmari Lehtinen.

Ohjelman esittelyteks­teissä kerrotaan, että 27-vuotias Ilmari asuu Lah­dessa ja työskentelee myyjänä elektroniikkaliikkeessä. Koulutukseltaan hän on liikuntaneuvoja ja harrastuksiin kuuluu golf, jalkapallo ja oman salibandyseuran pyörittäminen. Padasjoella kasvanut Lehtinen on pelannut salibandya puoliammattilaisena Tanskassa sekä pääsarjatasolla Suomessa.

Etsitty kumppani ”on maanläheinen, sporttinen ja sosiaalinen nainen, joka ei turhaan vietä liikaa aikaa meikkipöydän ääressä.”

Suositussa realityohjelmassa on lapsettomia 20–35-vuotiaita sinkkuja. Viisi­ miestä ja viisi naista viettää aikaa hulppeassa villassa Espanjan auringon alla. Kauden päätteeksi katsojat äänestävät finaaliin selvinneistä pareista voittajan, joka saa rahapalkinnon.