Veripalvelubussi saapuu Purjeen pihaan

Punaisen Ristin Veripalvelubussi kurvaa ensimmäistä kertaa Padasjoelle 9. heinäkuuta. Tuolloin on mahdollista poiketa luovuttamassa Kauppapaikka Purjeen pihalla klo 12–18.

Veripalvelu.fi–sivustolla voi aikoja varata jo nyt. Mahdollisuus on myös jonottaa, mutta bussin tilat ovat rajalliset.

Veripalvelubussi on Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun liikkuva verenluovutuspiste. Luovuttajille on tarjolla välipalaa ja ensikertalaiset saavat Hengenpelastaja-kassin sekä tietää veriryhmänsä.

Tällä hetkellä vain 3 % suomalaisista luovuttaa verta. Tänä vuonna tarvitaan 22 000 ensiluovuttajaa, jotta Suomen verihuolto selviää. Yksikin luovutuskerta voi pelastaa jopa kolme potilasta.

Luovuttaa voivat täysi-ikäiset, 50–199 kiloa painavat henkilöt. Verenluovutuksen voi aloittaa vielä 65-vuotiaana. Suurin osa sairauksista tai lääkkeistä kuten verenpaine- ja kolesterolilääkkeet eivät estä verenluovutusta.