Uutuusveneet satamavierailulla

Suomen veneteollisuuden uusimmat veneet saapuivat testiajokierroksellaan Padasjoen satamaan tiistaina 9.6. Finnboat Lakeland Floating Show toi parikymmentä uutuusvenettä ja yli 50 hengen kansainvälisen ryhmän lounaalle Palakseen.

Mukana oli parikymmentä toimittajaa 12 eri maasta: heille esiteltiin myös alueen matkailua.

Asikkalan Lehmonkärkeen majoittunut venetestiryhmä oli alkuviikosta Päijänteellä kahden päivän ajan. Yleisötilaisuuksia oli Padasjoen lisäksi Sysmässä ja Vääksyssä.

– Satama näyttää kivalta. Jopa kansainvälinen tunnelma, kiitteli toimistopäällikkö Tiina Krooks Finnboatilta.

Satamassa on tällä viikolla vilskettä, kun meneillään on myös jollakoulu ja viikonloppuna viehekalastuksen Suomen mestaruuskisat.

Finnboat Floating Show on Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n vuodesta 1972 lähtien järjestämä kansainvälinen venealan vienninedistämistapahtuma. Päijänteellä tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2024, ja tapahtuma on tulossa tänne myös vuosina 2028 ja 2030.

Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo kertoi, että joka toinen vuosi testiajo suoritetaan merialueella vähän isommilla veneillä.

– Täällä on todella hienot vedet. Ulkomaalaiset on aivan ihmeissään, että miksei kukaan ole kertonut tästä. Onhan Suomen vesistö piilotettu helmi, näkyvyyden eteen tarvitaan vielä paljon pitkäjänteistä työtä, sanoo Pajusalo.

Testikierroksella oli mukana myös sähköllä kulkeva vesijetti. Vaatii kuitenkin yli 20–kertaisen määrän energiaa liikuttaa kulkuneuvoa vesillä verrattuna autoon maantiellä.

Testipäivä alkoi aamuyhdeksältä, kun ryhmä jakaantui veneisiin. Puolen tunnin välein vaihdettiin koeajajia. Puoliltapäivin lounastettiin, iltapäivän vaihtopiste oli samalla kahvitaukopaikka.

– Vene kestää hyvin hoidettuna ikuisesti. Se on ultrakestokulutushyödyke; sanonnan mukaan 3 tuotetta kestää maailman tappiin asti ja ne on betonimylly, rautakanki ja vene.