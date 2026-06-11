Kylät avoinna lauantaina

Päijät-Hämeessä järjestetään lauantaina 13. kesäkuuta valtakunnallisena Avoimet Kylät –päivänä yli 30 monipuolista tapahtumaa, joista kuusi maakunnan Vuoden kylässä Kasiniemessä.

Padasjoella järjestetään noin puolet koko Päijät-Hämeen Avoimet kylät –tapahtumista!

Kasiniemessä on mm. kartanokierros ja tutustuminen Uuran yhteisöön, Maakeskessä kyläkävely, Auttoisilla Lasten lauantai, Nyystölässä kyläsauna käytettävissä, Kellosalmen kyläyhdistys pitää Enni Idin taiteilijakotia avoinna, Virmailassa Elmerin kioski juhlii 10. kesäänsä ja kirkonkylällä on on kyläyhdistyksen myyjäisten ja sekasaunan lisäksi Makasiinimuseo avoinna sekä MLL:n lastentarvikekirppis Keskustiellä.