Vivian taloustaitokisan paras ★

Yhdeksäsluokkalaisten perinteisessä taloustaitokilpailussa voiton otti tänä vuonna Vivian Nieminen. Toiseksi tuli Meeri Taipale ja kolmas oli Leo Mäkinen.

Asiakkuusasiantuntija Mari Lautaportti OP Järvi-Hämeestä jakoi palkinnot Vivian Niemiselle ja Leo Mäkiselle. Meeri oli tuolloin metsävisan finaalissa.

Kaukelassa asuva Leo harrastaa kontrabasson soittamisen lisäksi hiihtoa ja jalkapalloa. Hänellä on siskonsa kanssa kouluyritys, joka on palkittu Hämeen parhaana perusasteen yrityksenä. Myös kirkonkyläläisillä Vivianilla ja Meerillä on yritystaustaa.

– Täytyy sanoa, etten ollut hirveän yllättynyt tästä voittajakolmikosta, totesi opettaja Marja-Riitta Tikkala.

Osa maan opettajista käyttää taloustaitokisaa taloustiedon kurssikokeena. Tikkala ei tähän ole lähtenyt, koska kilpailutehtävät ovat sen verran haastavia, että kiitettäviä on erittäin hankala saada. Sen takia taloustaidon koe on erikseen ja kisatuloksella arvosanaa voi korottaa. Koepaperissa kysyttiin mm. valtion velkaantumisesta, lapsiperheköyhyydestä ja kullan hinnannoususta sekä Temun ja Sheinin halpamyynnin riskeistä. Kysymykset osuivat kuitenkin hyvin kohdilleen eli liittyivät oppitunneilla käsiteltyihin asioihin.

Leon kesään kuuluu uimista ja kalastamista, kesäkuussa hän on töissä Pihlajakodilla. Vivian tekee yritystensä kautta etupäässä nurmikonleikkuita, raivaustöitä ja siivousta, lisäksi hän myy Heinjoen mansikkatilan mansikoita.

Palkittu kolmikko aikoo jatkaa opintoja kotikunnan lukiossa.