Teflon Brothers Sahan Valoihin ★

Kesän päätösjuhlissa 29.8. Mainiemen sahalla soi Teflon Brothers.

Hiphop-, pop- ja dancemusiikkia soittavan Teflon Brothersin muodostaa kolme tunnettua helsinkiläisartistia: Pyhimys, Heikki Kuula ja Voli. Yhtye on julkaissut pitkällä urallaan useita platinaa myyneitä jättihittejä. Kuuluisimpia on bilerallatus ”Pämppää”. Vuonna 2021 yhtye sijoittui toiseksi Uuden Musiikin Kilpailussa yhdessä Pandoran kanssa. Teflon Brothersista on tehty kirja ja trio keikkailee aktiivisesti pitkin Suomea. Suuri 20-vuotisjuhlakonsertti on lokakuussa Espoossa.

K18-iltabileissä sahalla soittaa MKAC ja Dance Storm. Lahtelainen bilebändi MKAC on tuttu esiintyjä, Dance Storm on bilebändi Helsingistä.