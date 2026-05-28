Kirkko kiinni, ovia elvytetään

Padasjoen kirkko on suljettu oviremontin vuoksi 26.6. asti. Eläkkeellä oleva puuseppä Antti Soini Lahdesta aloitti urakan maanantaina murheellisissa tunnelmissa: hienot, vanhat tammiovet ovat päässeet jo huonoon kuntoon.
– Olisi pitänyt öljytä jo monta vuotta sitten, harmitteli Soini.
Osa ovista on kärsinyt auringonpaahteesta ja osassa on lahoa. Nyt teetettävällä ensiavulla ovista saadaan kuitenkin käyttökelpoiset – ainakin vähäksi aikaa.
– Eihän näistä uudenveroisia saa, mutta uudet maksaisi monta kymmentä tonnia.
Soinin elvytykseksi kutsumassa työssä kirkon viiden ulko-oven ulkopuolet hiotaan, paikoin puukorjataan ja käsitellään öljyllä.