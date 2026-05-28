Taipale Metsäfinaalissa ★

9.-luokkalainen Meeri Taipale sai kutsun valtakunnallisen Metsävisan finaaliin. Alkukarsintaan oli osallistunut noin 19 000 yläkoululaista, ja heistä 50 parasta sai kutsun loppukilpailuun. Meeri sijoittui loppukilpailussa viidenneksi.

– Oli hienoa päästä muiden nuorten kanssa finaaliin, Meeri iloitsee.

Padasjoelta ylsi pitkästä aikaa edustaja valtakunnalliseen Metsävisaan.

– Sain tutustua toisiin finalisteihin ja kaikki oli tosi mukavia. Luotiin uusia kaverisuhteita ja siinä sivussa kierrettiin ja kilpailtiin metsässä. Kokonaisuudessaan reissu oli upea ja opettavainen. Hieno lopetus lukuvuodelle ja koko peruskoululle.

Metsävisan finaali järjestettiin Espoon Nuuksiossa. Kilpailureitin varrella oli kysymyksiä mm. metsäluonnon monimuotoisuudesta, kuusia vaurioittavista kirjanpainajista ja metsäteollisuuden biopohjaisista materiaaleista.

Finaaliin osallistuneet oppilaat ja heidän biologian opettajansa vierailivat myös Aalto-yliopiston Biotuotteiden ja biotekniikan laitoksella sekä Aalto-yliopisto Juniorissa. Laboratoriossa pääsi kokeilemaan tekstiilin valmistusta puupohjaisesta raaka-aineesta.

Palkintojenjakotilaisuudessa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Pekka Pesonen välitti ministeri Sari Essayahin terveiset finalisteille:

– Ehkä joku teistä on jo miettinyt, voisiko oma tulevaisuus löytyä metsien parista. Ja ehkä joku ei ole – mutta juuri tällaiset Metsävisan kaltaiset kokemukset voivat herättää sen ajatuksen.

– Meillä Padasjoella on nuorilla hyvää metsäosaamista, ja on aina ilo, kun näitä Metsänvisan finaalin kutsuja tulee kouluumme, toteaa biologian opettaja Pirjo Tuominen.