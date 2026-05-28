Aulin Hius & Kenkä 20 vuotta ★

Aulin Hius & Kenkä täyttää 20 vuotta 9. kesäkuuta, mutta pyöreitä vuosia juhlitaan jo lauantaina 6.6. kakkukahvien, arpajaisten ja tietenkin hyvien tar­jous­ten merkeissä.

– Aloitin silloin Keskustien toisella puolella, tässä paikassa olen ollut nyt kolme vuotta, kertoo pitkän linjan yrittäjä Auli Paakkinen.

Paakkinen on toiminut yrittäjänä 44 vuotta.

– Olin silloin vuonna 2006 kylän seitsemäs kampaaja, nyt meitä on vain kolme. Eikä väki kuitenkaan ole niin paljon vähentynyt.

Hiustenlaitosta on peräti puolen vuosisadan kokemus:

– Syksyllä tulee 50 vuotta siitä, kun menin ammattikouluun. Tänä päivänä tehdään taas kiharoita. Alkuaikoina oli parikymmentä morsianta kesässä.

Edelleenkään auttoislainen ei edes harkitse eläkkeelle jäämistä. Uskollisista asiakkaista on tullut ystäviä ja maailmaa parannetaan yhdessä hiustenlaiton ajan.

Työssä näkee ihmisen koko elämänkaaren.

– Ihana työ. Tykkään olla ihmisten seurassa ja tässä näkee kättensä jäljen. Välillä pitää olla vähän psykologi ja hiukan hoitaja, milloin mitäkin.

Vaikka tukanleikkuu ja kampaustenlaitto pysyy, liikkeen toista puolta, kenkämyyntiä yritetään pikkuhiljaa pienentää. Jalkineet ja naisten vaatteet sekä pieni kirppiskulma eivät ole olleet mikään bisnes.

Yrittäjänuransa Paakkinen aloitti Koskenkorvalla lokakuussa 1982. Sittemmin pohjalaislikka kulkeutui Hämeeseen ja miehen myötä Padasjoelle 20 vuotta sitten. Lapsia on kaksi ja lastenlapsia kolme.

Jouten ei osaa olla: jos ei muuta, Auli käy kutomassa Opistotalon kudonta-asemalla. Kotona hän tykkää tonkia pihaa.

Kädet ovat olleet heikko kohta, molemmat on leikattu. Jalat kestävät vielä hyvin seisomista aamusta iltaan.

– Mumma sanoi, että elää ihan piruuttaan, kun 90 täytti. Jos olen perinyt hänen geeninsä niin ei tässä mikään kiire vielä eläkkeelle ole.