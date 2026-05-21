Lapset avasivat Kotiseututalon lelunäyttelyn ★

Kullasvuoren koulun nelosluokka sai kunnian avata vanhojen lelujen näyttelyn keskiviikkona 13.5.

Kotiseututalon kesänäyttely avautuu yleisölle 1. heinäkuuta, mutta ennen sitä koululaiset ja muut ryhmät voivat käydä tutustumassa paikallisiin leikkivälineisiin.

Eelin, Alisa ja Helmi suorittivat kesänäyttelyn lasten­avajaisten virallisen nauhanleikkauksen.

– Olemme avaamassa Padasjoen kunnan museon uutta näyttelyä, jonka nimi on Lelumuistoja. Kunnalla on tänä vuonna Lasten ja nuorten teemavuosi, ja näyttely on yksi osa sitä, kertoi kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi.

– Te neloset edustatte nyt kaikkia Padasjoen lapsia ja nuoria tässä avajaistilaisuudessa. Pääsette historiankirjoihin. Näyttelyssä kurkistetaan aikaan, jolloin teidän isoisovanhemmat tai isoisoisovanhemmat on olleet lapsia. Jopa yli sadan vuoden taakse.

Kirjastonjohtaja Eija-Liisa Kasesniemi kippisteli nelosten kanssa juhlamaljoilla kahvion puolella. Mehun lisäksi tarjolla oli myös ”kettukarkkeja” eli pihlajanmarjamarmeladimakeisia, joka on Suomen vanhin yhä valmistettava karamelli.

Kasesniemi siteerasi puheessaan museoväen suosimaa sanontaa: ”Tänään on huomenna eilen”. Se kuvastaa sitä, että uusia muistoja syntyy koko ajan.

– Toivon, että löydätte näyttelystä monenlaista ihmeteltävää ja hauskoja yksityiskohtia. Tärkein tehtävä teillä on kertoa tämän jälkeen kaikille näyttelystä.

Salissa ovat kaikkein vanhimmat leluaarteet, jotka löytyivät Saksalan kartanon ullakolta. Keskihuoneessa on modernimpia leikkikaluja, joilla saa leikkiä, samoin entisajan luokkahuoneessa olevia välineitä voi käyttää koululeikissä. Luokkahuoneen vieressä on padasjokelaisilta yksityishenkilöiltä lainaksi saatuja esineitä. Beckerskan huone on entisellään.

Poikiin vaikutuksen tekivät etenkin tinasotilaat, kun taas suuri osa tytöistä ihasteli eniten nukkekoteja, joiden kalusteet ovat pikkutarkkoja minikopioita oikeista huonekaluista.