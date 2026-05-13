Vesijako Areenalla pesäpallopelit joka tiistai ★

Vesijaolla päästiin aloittamaan pesäpallokausi ennätysaikaisin heti toukokuun ensimmäisenä tiistaina 5.5. Kylmästä kevättuulesta huolimatta kentälle kertyi 18 pelaajaa.
Viikkopelejä pelataan Vesijako Areenalla joka tiistai klo 18 syksyyn asti. Kyläläisten lisäksi vakiopelaajaporukkaan kuuluu muutamia mökkiläisiä, jotka muuttolintujen lailla ilmestyvät kylälle heti pesiskauden aloitukseen. Vesijaolle ajellaan pelaamaan koko perheen voimin myös kunnan muista kylistä.
Viikkopelien lisäksi Vesijaon pesäpallokesään kuuluu tietysti heinäkuun 25. päivänä pelattava kyläläiset vastaan mökkiläiset ottelu. Se pelataan tänä kesänä jo 34. kerran. Viime vuosien tapaan ennen varsinaista ottelua pelataan lasten peli.
Lasten pesäpalloilta
Lapsille järjestetään myös ihan oma pesäpalloilta kesäkuun 1. päivänä. Illan aikana tutustutaan lajiin harjoittelemalla pallon lyömistä, heittämistä ja räpylällä kiinniottamista. Lopuksi pelataan muutama vuoropari. Tapahtuma on osa kunnan lasten ja nuorten teemavuotta.