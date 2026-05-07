Kesäkirppis avasi uusissa tiloissa ★

Kokouskäytöstä tutuksi tullut Säästöpankin kerhohuone on nyt pitkästä aikaa taas hyötykäytössä. Raili Viitanen avasi 4.5. uuteen paikkaan Kesäkirppiksen: viime vuonna kirppis oli Keskustien toisella puolen tilassa, jossa nyt on Päijänne Fightersin treenisali.

– Tämä oli ihan täynnä rakennustavaraa. Talon nykyinen omistaja on juuri saanut remontoitua viimeisenkin asunnon, kertoo Kesäkirppiksen yrittäjä Raili Viitanen.

Raivattuun kokoushuoneeseen sai pystyyn monta myyntihyllyä. Rekkitilaa on nyt laitettu vähemmän kuin viime kesänä.

– Reilu puolta enemmän nyt myyntipaikkaa.

Huonekaluja ei Kesäkirppikselle oteta, sen sijaan vaatetavaraa, astioita ja koriste-esineitä voi tuoda myyntiin. Paikkavarauksia tuli hyvin lehti-ilmoituksen perusteella ja lähes kaikki ovat varanneet paikan koko kesäksi.

– Huonekaluja jos ha­luaa myydä niin valokuvan voi tuoda seinälle.

Valikoimassa on myös Hannele Laaksosen kuivakakkuja.

Uusi paikka on kukkakaupan vieressä ja näkyy kylttiensä ansiosta kirjastossa asioivillekin. Viitanen jatkaa myös koti­ruoan kokkailua ja sen kotiintoimituksia:

– Olen sanonut, etten kymmentä enempää ota, sitten se rupeaa tuntumaan työltä. Nyt se on harrastus.