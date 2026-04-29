Maastoautot suunnistuskisassa Keinuhongan mailla ★

Keinuhonka Offi –maastoautosuunnistuskilpailu starttaa toista kertaa Keinuhongan tilalta lauantaina 2.5. klo 10.

Auttoisilla ajettiin ensimmäinen Keinuhonka Offi viime kevänä. Nyt ilmoittautuneita on enemmän kuin viimeksi. Kuva Mervi.

Lähtö tapahtuu kulkueena kartanjakopisteelle, joka sijaitsee Vesijaontien varressa olevalla pellolla noin 400 metriä Keinuhongan kilpailukeskuksesta.

Varikolle autot alkavat kokoontua noin klo 8 al­kaen, joten katsojille on nähtävää heti aamusta alkaen.

Rasteja metsässä on 60 ja tilan kotipellolla on viisi sponsoreiden mukaan nimettyä toimintarastia. Kilpailun sponsoreina toimivat Pamel Oy, Padas­joen Kirjapaino, Rautanet Padasjoki ja Keinuhongan tila.

Yleisöalueella kioski

Yleisöä varten on rasteja sijoitettu ns. yleisöalueelle maastoon Vesijaontien varteen noin 2 km Keinuhongan tilasta. Autojen pysäköintiin löytyy opasteet.

Yleisöalueella nk. vanhalla Vesijaon Harjutiellä on myös kioski, josta voi ostaa kahvia, sämpylöitä, makkaraa ja virvoitusjuomia.

Kilpailijoiden kartanvaihtopiste ja maali sijaitsevat kioskialueen läheisyydessä, joten katsojien on helppo seurata ajoja tältä alueelta. Täältä löytyy kuraa, mäkeä, kiviä ja haasteita.

Tilan kotipelloilla olevilla rasteilla kilpailijoiden tulee käydä klo 12–15 välisenä aikana, muutoin ajoaikaa on aina klo 17 saakka.

Kilpailijat saavat kartan, jossa on suunnistettavat rastit, eli suunnistus tapahtuu paperikartalla ja kompassilla ilman sähköisiä avustimia. Rastit saa hakea haluamassaan järjestyksessä; kaikkia ei ole pakko hakea, mutta eniten rasteja hakenut voittaa kilpailun.

Rasti leimataan kuvaamalla: kuvassa pitää näkyä kilpailijan käsikontakti rastinumeroon ja ajoneuvoon. Kuvat lähetetään kilpailutoimistoon hyväksyttäviksi.

Kilpailun jälkeen kilpailijat vaihtavat päivän kokemuksia Keinuhongan tilaravintolassa, samalla kun odottavat kilpailun tuloksia ja palkintojenjakoa, joka aloitetaan noin klo 18. Tilaravintola palvelee koko päivän ajan aina klo 8 aamukahvista palkintojen jakoon saakka.

Tilamyymälän pihassa koeistuttava auto

Tilamyymälän pihamaalla on nähtävillä maastoauto, jota myös perheen pienimmät voivat koeistua.

Kisaan ilmoittautuneissa on tällä hetkellä 30 autokuntaa, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuotena.

Yleisölle on nähtävissä oma kartta yleisöaluerasteista maastossa. Kartta jaetaan Keinuhongan tilan facebook-sivuille ennen lauantaita ja se on nähtävissä myös tilaravintolalla sekä kioskilla maastossa.

– Lauantaille on luvattu huippusäätä, joten tervetuloa kaikki seuraamaan kilpailua ja ulkoilemaan.

Kilpailun järjestää Padasjoen Maastoautoilijat ja Keinuhongan tila.