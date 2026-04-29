Endurosafari ajettiin kunnan ympäri ★

Ensimmäinen Padasjoki-endurosafari ajettiin 25.4. Tarukselta Maakesken ja Nyystölän kautta kirkonkylälle, Kasiniemeen, Vesijaolle, Auttoisille ja takaisin Tarukselle.

– Safarista on puhuttu PadMun enskaporukoissa jo monta vuotta ja viime vuonna saatiin Whats­App-ryhmä pystyyn. Tänä keväänä Peltosen Anssi laittoi ryhmään viestin, että nyt hän on piirtänyt karttaan karkean reitin ja on kaksi viikonloppua vaihtoehtona, kumpi valitaan, kertoi Anssi Siljander, joka sai puhuttua Puolustusvoimil­ta Taruksen kenttäalueen safarin tukikohdaksi.

– Keväthän on parasta­ ajoaikaa, kun ei ole vielä aluskasvillisuutta ja näkee kivet ynnä muut esteet paremmin.

Pilottitapahtumaan ilmoittautuneet 12 kuskia ajoivat ensin Taruksen reitit läpi ja siirtyivät sitten metsän kautta Maakeskeen, jossa ajettiin Maakesken endurorata läpi. Sieltä matka jatkui metsäteitä pitkin Nyystölään ja polkuja pitkin Nuijamäelle ja edelleen kirkonkylälle. Marjalan tilaan metsässä safarikuskit ajelivat pari kierrosta.

Ensimmäinen tauko oli Padasjoen auto- ja konekorjaamolla Taulun teollisuusalueella, jossa safariporukkaa odotti lämmin ruoka. Tankkauksen jälkeen letka lähti kohti Kasiniemeä, jossa mentiin Kasiniemen uusi Päitsi-pätkä läpi. Auttoisilla ajettiin Keinuhongan tilan reittejä, jossa ensi lauantaina kiertelevät maastoautot OFFI-tapahtumassa. Safariväki pääsi kokeilemaan vuoden 1992 MM-enduron jyrkkää ylämäkeä. Toinen tauko tankkauksineen oli Keinuhongan tilaravintolalla. Safari jatkui Auttoisten enduroradalle ja sieltä metsiä myöten Tarukselle.

– Suurin osa yritettiin mennä polkuja ja metsäteitä pitkin, mahdollisimman vähän isoja teitä. Mitään ei tarvinnut raivata varta vasten, vaan hyödynnettiin olemassa olevia vanhoja tienpohjia, kisauria, siirtymiä, metsäkone uria yms.

140 kilometriä

Polkujen aukipidosta hyötyvät monet muutkin, esimerkiksi suunnistajat ja retkeilijät.

Alun perin haviteltiin 100 kilometrin lenkkiä, mutta lopulta safarille kertyi kilometrejä 140. Aamuyhdeksältä alkanut ajopäivä kesti puoli viiteen iltapäivällä.

Keli näytti ennusteiden perusteella todella pahalta, mutta lopulta ilma oli oikein mukava aina Auttoisille asti, jolloin tuli pieni sadekuuro kuskin niskaan. Lämpötila oli oikein sopiva ulkoiluun ja maasto kuivaa.

Ajokokemus oli niin positiivinen, että safari järjestetään taatusti toisenkin kerran. Yksi kehityskohde paljastui jo saman tien: kypäräpuhelimet ovat tarpeen letkan kärjessä ja perässä. Siljander koulutuksen käyneenä ajeli ensiapulaukun kanssa viimeisenä.

– Kaikki meni hyvin, jopa paremmin kuin osattiin edes odottaa. Isoin kiitos menee tietenkin maanomistajille, jotka antavat käyttää metsiään. Tasaista matkavauhtia ajettaessa ei maastoon jää juuri minkäänlaista jälkeä.

Safari herätti myös yleisön mielenkiinnon. Vaikka Padasjoki-safarista ei etukäteen tiedotettukaan, satunnaiset katsojat olivat selvästi mielissään ylimääräisestä ohjelmanumerosta ja keskustan läpi ajettaessa autot jopa antoivat tietä, kun ihmiset halusivat katsella pyöräletkaa.