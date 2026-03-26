Vesijettilaiturit kesäksi satamaan ★

Padasjoen kunta hankkii Laivarantaan neljä laituria vesi­jettejä varten.

Sea Care Oy toimittaa laiturit tarvikkeineen hintaan 10 900 €, kunta vastaa itse asennuksesta ennen veneilykauden alkua 1.5. mennessä.

Ehdotus vesijettilaitu­rien hankinnasta on tullut sataman yrittäjältä. Jetit vievät usein veneiltä laituritilaa ravintolan edustalta.

Satamaan saadaan vihdoin kiinteä matkailutoimen varasto. Tekninen johtaja on hyväksynyt Salvos Oy:n tarjouksen hintaan 50 115 €. Rakennus toimitetaan täysin valmiina paikalleen tarjouspyynnön mukaisesti 15.5. mennessä.

Varaston määräraha sisältyy kunnan vuoden 2026 investointeihin. Sataman matkailutoimen varastoina ovat toimineet muutaman vuoden ajan kontit, jotka sijoitetaan uuden varaston asentamisen jälkeen teknisen toimen käyttöön muualle. Uusi varastorakennus toimii samalla matkailuinfona ja varastona, eikä kontteja enää tarvitse vuokrata.

Kunta on tilannut myös uusia leikkivälineitä. Leikkiturva Oy:n hintaan 46 000 euroa sisältyy laitteiden asennus tarvikkeineen. Laitteet tulevat huhtikuun puolivälissä Koivutien leikkipuistoon ja Liikennepuistoon.

Hankinta liittyy lasten ja nuorten teemavuoteen. Investointia varten kunta pyysi kuntalaisilta, yhdistyksiltä ja vapaa-ajanasukkailta toiveita: niissä nousi erityisesti esiin kiipeilyvälineiden, hämähäkkikeinun, vesileikkivälineen ja karusellin hankinta.

Tekninen johtaja on tilannut IV-laitteiden huoltotyön Visapuiston A-, B-, C- ja D-taloihin IV-Mestareilta. Määräaikaisen kiinteistönhoitajan työsuhdetta jatketaan puoli vuotta. Määräaikaisen siistijän toimi on muutettu vakituiseksi työsuhteeksi. Yksi osa-aikainen siistijä jää eläkkeelle toukokuussa.