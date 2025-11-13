Viimeinen veteraani Presidentinlinnaan

Padasjokelainen sotaveteraani on saanut kutsun Presidentinlinnaan. Viljo Pastila on myös haastateltu Podcast-kanavalle.

Viljo Pastilan 2,5-vuotinen sotataival alkoi 17-vuotiaana.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja puolisonsa Suzanne Innes-Stubb juhlistavat itsenäisyyttä perinteisin menoin: juhlallisuudet alkavat tiistaina 2. joulukuuta, jolloin presidenttipari on kutsunut päiväjuhlaan Suomen itsenäisyyden kunniavieraita, sotiemme veteraaneja ja lottia sekä muita sotasukupolvien edustajia.

Juhlaan osallistuu myös muuta valtiojohtoa. Tilaisuudessa esiintyy Kaartin soittokunnan lisäksi mm. Kansallisoopperan laulajia.

Sotaveteraaneja on jäljellä enää noin tuhat. Padasjoen viimeinen veteraani on harvinaisen hyvässä kunnossa ja hänestä on juuri käyty kotonaan tekemässä haastattelu, joka julkaistaan itsenäisyyspäivänä Hilden&Kaira Pod­cast–kanavalla.

Padasjoella itsenäisyysjuhlintaa kolme päivää

Isänmaan itsenäisyyttä juhlitaan Padasjoella pitkän kaavan mukaan. Koululaiset juhlivat yhdessä veteraaniyhdistyksen edustajien kanssa jo itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Koulu alkaa vasta klo 14, yläkoululla juhlaruokailulla kunniavieraiden kanssa. Koululaisten juhlahartaus on kirkossa klo 16.15. Siihen liittyy käynti sankarihautausmaalla, jonne Lions Club sytyttää kynttilät kaikille sankarihaudoille.

Juhlahartauden jälkeen koululla järjestetään iltajuhla tanssiaisineen, jollainen on ohjelmassa joka kolmas vuosi. Myös huoltajat kutsutaan.

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet pidetään entiseen tapaan kirkossa. Sanajumalanpalvelus alkaa klo 10 järjestöjen lippukulkueella ja juhlaoh­jelmassa on kunnan ja järjestöedustajan puheenvuorot. Kirkonmenot päättyvät seppeleenlaskuun sankari­haudoille.

Kirkkokahvit juodaan Kullasvuoren koululla. Lu­ki­on seniorit vastaavat kahvituksen järjestämisestä.

Sunnuntaina 7.12. on vielä Viljo Pastilan 100-vuotisjuhlajumalanpalvelus kirkossa.