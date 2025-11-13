Pamel verokärjessä – kalustetehtaan tilantarve kolminkertainen nykyiseen verrattuna

Yrityksistä Padasjoen verokärjessä on entiseen tapaan Pamel Oy. Maakeskessä toimiva kalusteovi- ja kalusterunkotehdas jatkaa Padas-keittiöt Oy:n yli 40 vuotta kestänyttä liiketoimintaa toisessa polvessa.

Verotettavaa tuloa Pamelille kertyi viime vuonna yhteensä 445 489 euroa, josta se maksoi yhteensä 90 622 euroa veroja. – Viime vuosi oli meille kokonaisuutena hyvä, vaikka kalusteala elääkin vahvasti rakennusalan rytmissä ja siellä on ollut hiljaisempaa. Viime vuonna saimme liikevaihdon pysymään edellisvuoden tasolla, mitä pidämme hyvänä saavutuksena alan tilanteeseen nähden. Monella toimijalla töiden määrä on vähentynyt merkittävästi ja pudotukset ovat olleet rajuja, sanoo toimitusjohtaja Ari Rantanen.

– Tänä vuonna alan hiljeneminen on näkynyt meilläkin ja liikevaihto tulee hieman laskemaan. Olemme kuitenkin pystyneet pitämään toimintamme vakaana pitkän aikavälin kehitystyön, laajan asiakaskunnan ja henkilöstömme ansiosta. Yrityksemme työllistää tällä hetkellä 16 henkilöä, joista kaikki yhtä lukuunottamatta ovat paikallisia. Ensi vuoden suhteen olemme toiveikkaita ja uskomme, että se tulee olemaan tätä vuotta vilkkaampi.

Kesällä on taas päivitetty värivalikoimaa. Syyskuun alussa Pamel oli näyttävästi esillä Jyväskylän Puumessuilla, jotka on suunnattu alan ammattilaisille.

– Tapahtuma oli meille erittäin onnistunut ja tavoitti hyvin oman asiakaskuntamme.

Tulevaisuuden näkymät ovat Rantasen mukaan edelleen positiiviset.

– Markkina on haastava, mutta meillä on vahva tahtotila laajentaa toimintaa ja olla valmiita, kun nousukausi alkaa. Selvitämme edelleen uusia tuotantotiloja, hanke on edennyt, ja vaihtoehtoja on tarkasteltu sekä uuden tehtaan rakentamisen että käytettyjen toimitilojen osalta. Tarvitsemamme tilantarve on noin kolminkertainen nykyisiin verrattuna.

Lopullisia päätöksiä toimitiloista ei vielä ole tehty, mutta yrityksen tavoitteena on jatkaa toimintaa Padasjoella ja työllistää paikallisesti. Uusien toimitilojen rakentaminen on suuri, monien miljoonien investointi.