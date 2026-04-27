Padasjokelaisveteraani puhuu TV:ssä tänään

Padasjoen viimeinen sotaveteraani Viljo Pastila pitää sotaveteraanin puheen tänään maanantaina 27.4. Kansallisen Veteraanipäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Mikkelissä.
Juhla tulee TV1:ltä suorana klo 13.
Ohjelmassa on isänmaallista musiikkia Rakuunasoittokunnan esittämänä ja mm. Karjalan lennoston komentaja eversti Tomi Böhmin Puolustusvoimain tervehdys.
Kansallista veteraanipäivää vietetään Lapin sodan päättymisen vuosipäivänä 27.4. Pääjuhlan teemana on “Yhdessä eteenpäin katsoen”.
Kuvassa vas. Hannu Tukia, joka on Viljo Pastilan mukana Mikkelissä, Padasjoen viimeisen sotaveteraanin 100-vuotispäivillä 7.12.2025