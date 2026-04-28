Viisi vauvaa kolmessa kuukaudessa

Padasjoen väkiluku on vähentynyt vain hiukan alkuvuoden aikana.
Maaliskuun tilasto kertoo, että padasjokelaisten määrä väheni kolmella 2649:ään. Yhteensä tammi–maaliskuussa asukasmäärä on alentunut vain seitsemällä.
Erityisen ilahduttava on vauvalukema: maaliskuu toi peräti neljä vauvaa Padasjoelle. Yhteensä alkuvuonna on syntynyt jo viisi uutta padasjokelaista.
Maaliskuun neljä kuollutta nostavat alkuvuoden kuolinluvun yhteensä kymmeneen.
Muuttoliike painui hienoisesti pakkasen puolelle (-2), kun maaliskuussa Padasjoelle muutti neljä henkeä ja seitsemän Padasjoelta pois. Kunnan sisällä on tehty tänä vuonna jo 19 muuttoa. Maaliskuussa tuli yksi avioero.
Kuhmoisissa maaliskuun väkitappio oli kaksi henkeä, mikä nosti alkuvuoden kokonaismuutoksen -13 henkeen. Kuhmoislaisia oli maaliskuun lopussa 1966. Vauvoja on syntynyt pohjoisnaapuriin tänä vuonna vasta yksi.
Asikkalassa väenvähennys oli myös 13. Asikkalalaisia on nyt yhteensä 7828, vauvasaldo tähän mennessä 12.