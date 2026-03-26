Mitalisuksien voitelija sai kutsun presidentinlinnaan

Yle uutisoi hiljattain, miten Inkki Inolan paralympiamitali sai kokeneen huoltajankin kyynelehtimään. Padasjoen voiteluexpertti Jari Nieminen pyydettiin Italiaan laittamaan hiihtäjien kalustoon nimenomaan pitopuoli kuntoon, miehellä kun on tunnetusti pito hallinnassa.
– Luistolla ei niissä olosuhteissa ollut niin väliä. Olosuhteet oli haastavat, päivällä lämpöä 12–13 astetta ja lumi suli ihan silmissä.
Kova uurastus palkittiin olympiahopealla. Hieno hetki on vielä edessäpäinkin, Nieminen on nimittäin kutsuttu parajoukkueen mukana perjantaina tasavallan presidentin vastaanotolle. Alexander Stubb on entuudestaan tuttu urheilupiireistä.
– Meillä on liikunnallinen presidentti. Hienoa, että paraurheilukin huomioidaan ja se saa korkean tason arvostusta. Olihan sekin jo historiallista, että pääministeri Orpo tuli paikan päälle katsomaan kisoja.
Pääministeri Petteri Orpo huomioi näkyvästi paralympialaiset. Kuvassa Inkki Inola vasemmalla ja hänen avustajansa Reetu Inkilä oikealla.
Inolalla oli sprintissäkin toimivat sukset, mutta urheilijalla ei itsellään ollut tuolloin hyvä päivä.
Suksihuolto joutui tekemään kellontarkkaa työtä, sillä kilpaladuille ei suinkaan päässyt kapuloita testaamaan milloin tahansa. Lisäksi testihiihto oli tehtävä samaan kellonaikaan kuin itse kilpailu seuraavana päivänä.
Tänä talvena Nieminen on tehnyt toisenkin kaksiviikkoisen ulkomaanmatkan voitelutyön merkeissä, maailmancupin osakilpailuun Sveitsiin. Muutamia muitakin huoltotehtäviä on ollut, minkä lisäksi oma suksipaja on työllistänyt tähän saakka. Nyt hiihtokausi alkaa olla paketissa.
– Yritykseni toiminta pyörii pääasiassa kilpahiihdon ympärillä.
Milano-Cortinan kisat olivat Niemiselle toiset paralympialaiset. Itse hän on ehtinyt tänä talvena käydä hiihtämässä kilpaa muutamat kansalliset.