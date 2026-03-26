Paikallislehti-ilta kirjastossa suomen kielen päivänä

Padasjoen oma paikallislehti on illan aiheena torstaina 9.4. kirjastossa.
Iltaviideltä alkavassa tilaisuudessa Padasjoen Sanomien toimittaja Jaana Tanner kertoo paikallislehden historiasta ja nykypäivästä. Esillä on mm. vanhoja kuvia vuosikymmenten varrelta, myös aiemmin julkaisemattomia.
Sanomalehtiaihe osuu hyvin Mikael Agricolan päivälle, joka on samalla suomen kielen päivä. Lisäksi lehden syntymäpäivä on 8. huhtikuuta, joten sekin sopii teemaan. Padasjoen Sanomat on perustettu vuonna 1950.
Kirjaston kotiseutukokoelmasta löytyvät paikallislehden vuosikerrat.