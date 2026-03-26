Postin kohtuuttomat hinnannostot uhkaavat tiedonsaantia

Posti Oyj ilmoitti korottavansa jakeluhintoja 10 prosentilla 1.4. Aiemmasta hinnankorotuksesta on vain muutama kuukausi.
Viime vuonna hinta nousi 21 % , vajaan kahden vuoden aikana huimat 31 %.
Postin toistuvat hinnankorotukset ja jakelupäivien vähentyminen kohdistuvat erityisen kovaa maaseudulle ja harvaan asutuille alueille sekä pieniin mediatoimijoihin.
Posti on valtion enemmistöomisteinen yhtiö, jolla on postilain mukainen yleispalveluvelvoite. Fyysinen jakeluverkko on myös osa kansallista huoltovarmuutta ja poikkeusoloihin varautumista.
Paikallislehtien itsenäiset kustantajat ovatkin vedonneet Medialiittoon: maanlaajuinen paikallisjournalismi ei säily ilman tukitoimia. Suomeen on syntymässä uutiserämaita ilman journalistista seurantaa, mikä uhkaa demokratian avoimuutta, kuntalaisten tiedonsaantia ja paikallista elinvoimaa.
– Printtilehden postikulut ovat jo kohtuuttomat, eikä Posti Oyj pysty takaamaan jakelun onnistumista, sanoo Padasjoen Sanomien toimitusjohtaja Heikki Koskinen.
– Verkkolehden julkaisun aloitus osui oikeaan aikaan. Alkuvuodesta verkkolehdessä on otettu käyttöön myös artikkelien kuuntelumahdollisuus.