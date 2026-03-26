Postin kohtuuttomat hinnannostot uhkaavat tiedonsaantia

Posti Oyj ilmoitti korottavansa jakeluhintoja 10 prosentilla 1.4. Aiemmasta hinnankorotuksesta on vain muutama kuukausi.

Viime vuonna hinta nousi 21 % , vajaan kahden vuoden aikana huimat 31 %.

Postin toistuvat hinnankorotukset ja jakelupäi­vien vähentyminen kohdistuvat erityisen kovaa maaseudulle ja harvaan asutuille alueil­le sekä pieniin mediatoimijoihin.

Posti on valtion enemmistöomisteinen yhtiö, jolla on postilain mukainen yleispalveluvelvoite. Fyysinen jakeluverkko on myös osa kansallista huoltovarmuutta ja poikkeusoloihin varautumista.

Paikallislehtien itsenäiset kustantajat ovatkin vedonneet Medialiittoon: maanlaajuinen paikallisjournalismi ei säily ilman tukitoimia. Suomeen on syntymässä uutiserämaita ilman journalistista seurantaa, mikä uhkaa demokratian avoimuutta, kuntalaisten tiedonsaantia ja paikallista elinvoimaa.

– Printtilehden postikulut ovat jo kohtuuttomat, eikä Posti Oyj pysty takaamaan jakelun onnistumista, sanoo Padasjoen Sanomien toimitusjohtaja Heikki Koskinen.

– Verkkolehden julkaisun aloitus osui oikeaan aikaan. Alkuvuodesta verkkolehdessä on otettu käyttöön myös artikkelien­ kuuntelumahdollisuus.