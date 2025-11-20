Peltoselle enduron SM-hopeaa ★

Anssi Peltonen saavutti upeasti moottoripyöräendurossa V40-luokan Suomen cupin hopeasijan.

Peltonen palkittiin viime viikonloppuna pidetyssä Suomen moottoriliiton mitaligaalassa Vanhalla Ylioppilastalolla. Myös oma seura, Padasjoen Moottoriurheilijat, onnitteli Peltosta lauantaina 15.11. pidetyissä Jari Parkkisen muistoajoissa.

Anssi Peltonen palkittiin Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla. Kuva Jussi Pietarinen, Photography.

Suomen cupiin kuului kaksi talviosakilpailua, joista toinen oli Päijänne-ajon lauantaipäivä.

– Halusin ajaa treenikilpailun alle ennen Päitsiä, joten osallistuin myös siihen toiseen talvella ajettuun osakilpailuun. Ja sehän meni hyvin, tulin toiseksi.

Kun Päitsi sujui vielä harjoituskisaa paremmin, niin Peltosella oli talven jälkeen johtoasema cupissa. Se innosti totta kai ajamaan kesäkaudenkin.

– Kesän neljä kisaa sujuivat myös tosi hyvin. Ei sattunut yhtään oikein huonoa kisaa, vaan olin kaikissa osakilpailussa kolmas.

Ennen viimeistä osakilpailua Peltonen oli kaksi pistettä perässä johtopaikkaa pitävästä Marko Tarkkalasta ja kisassa oli kaikki pelissä. Järjestys kuitenkin säilyi cupin loppuun asti.

– Tarkkala oli sen verran nopea, etten pystynyt hänelle kampoihin pistämään.

Peltonen veikkaa, että koko kauden kestäneen rentouden salaisuus oli, ettei hän ollut asettanut mitään tavoitteita kaudelle.

– Pyörä toimi ja ukko toimi, valttina oli tasaisuus. Kisoissa ei ollut teknisiä ongelmia, eikä sellaisia muksahduksia, että kuskilta olisi jotain mennyt rikki. Ajo oli rentoa ja virheetöntä loppuun asti.

Ensi vuoden suunnitelmia ei ole lyöty lukkoon.

– Mennään fiiliksen mukaan. Jos tulisi kunnon lumikisoja, niin niitä olisi makee lähtee ajelemaan.

Elokuussa olleen viimeisen cupkisan jälkeen Peltonen on käynyt ajamassa vain treenimielessä. Yleiskuntoa hän pitää yllä juoksu- ja pyöräilylenkein.

– Tykkään myös liikkua ja retkeillä luonnossa ilman moottoripyörää.

Itsenäisyyspäivänä Peltonen osallistuu kahden Asikkalan kerhon kuskin kanssa joukkuekisaan Hämeenlinnassa.

– Tiedossa on haastavaa maastoa, mutta kilpaa ei ajeta hampaat irvessä. PadMu:a edustava Jani Teivaala ajaa eri tiimissä, joten keskinäistä kilvanajoa on varmasti luvassa.

PadMu onnitteli Peltosta Parkkisen muistoajoissa

Padasjoen Moottoriurheilijat palkitsi menestyneen enskakuskinsa lauantaina Parkkisen Jarin muistoajoissa Auttoisilla oli mukana yli 20 ajajaa. Ajojen jälkeen nuotiolla parannettiin maailmaa huolella. Samalla alkoi endurokuskeilla talvikausi: joka lauantai ja sunnuntaina on ajot Auttoisilla. Maakesken reitti on toistaiseksi suljettu kunnostuksen vuoksi. Lisätietoa löytyy uudistetuilta nettisivuilta.