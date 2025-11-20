Ukraina-keräys käynnissä Padasjoella

Padasjoelle paenneet ukrainalaiset ovat aloittaneet keräyk­sen Ukrainassa sodasta kärsivien auttamiseksi.

– Venäjän aiheuttamat tuhot Ukrainassa kasvavat jatkuvasti. Perheemme ja ystävämme, erityisesti Kiovassa, elävät hyvin vaikeissa oloissa — usein ilman sähköä, vettä, lämpöä ja yhteyksiä jopa 15–20 tuntia vuorokaudessa, kertoo Liubov Ploska.

Ihmiset valmistavat ruokaa pihalla nuotioilla, koska kaasua ei ole. He nukkuvat metrossa pommitusten ajan.

– Olemme lähettäneet apua omatoimisesti kolmen vuoden ajan, mutta nyt avuntarve on kasvanut niin suureksi, että päätimme pyytää tukea myös Padasjoen paikallisyhteisöltä.

Keräyksen käynnistäjät ovat itsekin nyt Padas­joen asukkaita.

– Olemme perhe Mariu­polista. Kotikaupungistamme tuli raunioita Venäjän sotatoimien seurauksena, ja se on yhä miehitetty. Asuntomme, kuten suurin osa ympärillä olleista kodeista, tuhoutui täysin. Paetessamme onnistuimme pelastamaan vain asiakirjamme ja kaksi kissaamme. Elämme nyt Padasjoella tilapäisen suojelun piirissä, käymme töissä ja opiskelemme, mutta pidämme jatkuvasti yhteyttä läheisiimme, jotka ovat edelleen Ukrainassa ja tarvitsevat apua.

Hyökkäysjälkiä Mariupolissa, Ploskan kotitalo.

Liubov Ploska koordinoi keräystä, hankintoja ja avun lähettämistä. Kaikki kerätty lähetetään Kiovaan, jossa sähkön ja lämmön tilanne on katastrofaalinen.

– Paketit toimitetaan kaupallisen kuljetuspalvelun kautta, ja kuljetus maksaa 1,5 €/kg. Annamme mahdollisuuksien mukaan kuvia tai muita vahvistuksia avun perillemenosta.

– Haluamme auttaa ihmisiä selviytymään tästä talvesta, josta on tullut erityisen vaikea Venäjän hyökätessä siviili-infrastruktuuria vastaan. Toivomme, että tiedon jakaminen paikallisessa lehdessä auttaa keräämään lisää tukea ja mahdollisesti pelastamaan ihmishenkiä.

Ukrainassa tarvitaan:

– makuupusseja aikuisille ja lapsille

– lämpimiä sukkia ja lämpöalusasuja

– retkikeittimiä ja kaasupatruunoita

– varavirtalähteitä ja muita autonomisia virtaratkaisuja

– pitkään säilyviä elintarvikkeita