Energiataksaa tasataan ★

Kaukolämpö, Kuntatalous, Tilaajille /

Kaukolämmön perusmaksu muodostuu tilavuusvesivirrasta, eikä sitä ole korotettu vuoden 2007 jälkeen.

Maksu on jäänyt liian alhaiseksi, eikä se kata tuotannon kiinteitä kustannuksia. Energiayhtiön hallitus esittikin perusmaksun korotusta, kun taas energiamaksuosuuteen esitti sen alennusta.

Kunnanhallituksen kannanotto on periaatteellinen kannattaen tehtyä esitystä.

Padasjoen Energia Oy:n tulee varautua vuoden 2026 loppuun mennes­sä maksamaan kunnan yhtiöl­le vapaan oman pääoman rahastoon sijoittamal­le pääomalle (746 000 €)­­ 2 % määräinen vuo­sittainen tuotto.

