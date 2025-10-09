Energiataksaa tasataan ★

Kaukolämmön perusmaksu muodostuu tilavuusvesivirrasta, eikä sitä ole korotettu vuoden 2007 jälkeen.
Maksu on jäänyt liian alhaiseksi, eikä se kata tuotannon kiinteitä kustannuksia. Energiayhtiön hallitus esittikin perusmaksun korotusta, kun taas energiamaksuosuuteen esitti sen alennusta.
Kunnanhallituksen kannanotto on periaatteellinen kannattaen tehtyä esitystä.
Padasjoen Energia Oy:n tulee varautua vuoden 2026 loppuun mennessä maksamaan kunnan yhtiölle vapaan oman pääoman rahastoon sijoittamalle pääomalle (746 000 €) 2 % määräinen vuosittainen tuotto.